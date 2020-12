El Estadio Cuauhtémoc le dice adiós a los colores morenovallistas (VIDEOS)

Fue en 2014 cuando el ex gobernador poblano realizó una inversión millonaria para la remodelación del estadio, misma que utilizó para promocionar su gobierno

El último vestigio de la era morenovallista fue borrado por el gobierno estatal, pues dentro del estadio Cuauhtémoc ya fue borrado el slogan “Acciones que transforman”, mismo que marcó el sexenio del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Durante la semifinal de ida del equipo camotero sub 17 ante los rojinegros del Atlas, se observó la ausencia de los símbolos y el slogan en la zona de plateas del Coloso de las Maravillas, mismo que caracterizó al gobierno panista; además, en las escalinatas del área mencionada se notó el apilamiento de butacas, las cuales tenían los colores del mandato anterior.

No tendrá el sello de Barbosa, sólo estará la imagen del club

Fuentes consultadas por CAMBIO revelaron que el proyecto para dicha zona del recinto poblano se enfocará en quitar los asientos con los cuatro colores del logotipo gubernamental anterior, removiendo principalmente la máxima, “Acciones que transforman”, para dejar exclusivamente la palabra “Puebla”.

En este sentido, es importante recalcar que la remodelación de esta área| no incluirá el sello del Gobierno del Estado de Puebla, mismo que encabeza Miguel Barbosa Huerta. Sobre este tema, el club determinó poner el actual escudo del equipo blanquiazul, con lo que se pondrá fin a la época del ex senador plurinominal y ex aspirante a la presidencia de la república del Partido Acción Nacional.

Inversión millonaria del morenovallismo

Cabe recordar que fue a finales de 2014 cuando el ex titular del Ejecutivo de la entidad poblana, Rafael Moreno Valle Rosas, anunció la transformación del estadio dos veces mundialista, mismo que tuvo una inversión total de 668.5 millones de pesos, con lo que se abrieron las rampas norte y sur; además de que se modernizaron todas las instalaciones.

Ya en la reinauguración de La Franja que se produjo en 2015 –con un duelo amistoso entre Puebla y Boca Juniors– se denotó la presencia de la marca del morenovallismo, pues el estadio tiñó las gradas y asientos de color azul, además de un cerco con los tonos azul y blanco en las inmediaciones del estadio.

La escasez de resultados provocó el olvido de la afición

Las cosas en el plano deportivo comenzaron de manera positiva tras el reestreno del inmueble que encabezó Moreno Valle, ya que se logró la calificación a la Liguilla en el Apertura 2015; además, se consiguió una histórica participación en Copa Libertadores, toda vez que Puebla disputó la fase de reclasificación en contra del equipo argentino Racing Club de Avellaneda.

Sin embargo, después de la última clasificación a la fase final del campeonato, los de la Angelópolis no lograron volver a la fiesta grande durante cinco años y por si fuera poco registraron un último lugar general en el Clausura 2017, situación que poco a poco alejó a su hinchada.

A pesar de la estratosférica inversión, el estadio Cuauhtémoc se caracterizó por ser uno de los más olvidados por su afición, puesto que para 2016 sumó un promedio de 18 mil 268 personas, lo que representó apenas el 39 por ciento con relación a la capacidad total de aforo.

Posteriormente en 2017 la asistencia no mejoró, situación que incluso llevó a la directiva a cerrar las rampas en el juego ante León. Pese a los esfuerzos de la directiva por llamar a su fanaticada -con la creación de la Terraza Tecate y los bajos costos en las zonas- la falta de resultados evitó que el público apoyara a La Franja, por lo que ni siquiera con la visita de clubes grandes como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas se logró un lleno total a la fecha.

Para finalizar hay que puntualizar que de cara al Clausura 2021 se espera que la eliminación de los sellos del gobierno del PAN se consume, por lo que para el mes de enero la nueva directiva comenzará una ‘nueva’ etapa en el inmueble.