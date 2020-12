Mi padre nunca apostó la máscara con El Santo; revela hijo de Blue Demon

Todo mexicano que se respeta conoce a Blue Demon y El Santo, pues son los iconos de la lucha libre mexicana, y no sólo por sus acrobacias en el cuadrilátero, sino por su rivalidad que trascendió fuera del ring, al grado que, aunque eran enemigos en peleas, en las películas tuvieron que compartir la misma esquina.

De acuerdo con Milenio, muchos aficionados a este deporte-espectáculo seguramente se quedaron con ganas de verlos arriba del cuadrilátero apostando lo que todos sus rivales anhelaban: sus máscaras.

El hijo del legendario Demonio Azul, Blue Demon Jr, reveló algo que su padre le dijo en vida sobre esta posible lucha, de la cual sí hubo pláticas pero que nunca se concretó.

Demon Jr explicó que después de esa charla "no se volvió a tocar el tema de la lucha, mi papá siempre estuvo dispuesto", aunque recuerda que en varias ocasiones se dijo que El Manotas era quien no quería pelear.

Ante el esparcimiento de que Blue Demon no quería esta pelea ante el Enmascarado de Plata, le hizo frente para que pusieran las condiciones de subir al ring, pero estas nunca llegaron.

Blue Demon Jr no se niega a pelear contra El Hijo del Santo

Blue Demon Jr. al ser cuestionado sobre una posible lucha contra El Hijo del Santo aseguró que está puesto para pelear contra él, pues es un luchador y siempre subirá al cuadrilátero contra quien le pongan enfrente.

“Yo siempre he dicho yo no tengo miedo, si a mí me contratan para luchar contra El Hijo del Santo, yo no pongo condiciones, yo lucho con el que me pongan, según a mí me tienen vetado con la Empresa Mexicana de Lucha Libre, pero si me dicen vas a Estados Unidos, con quien quieran. Yo soy luchador y lucho contra quien me pongan”.