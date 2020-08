SEP busca una generación de niños incorruptibles

Con el ideal de formar “niños incorruptibles”, nuevas clases se incluyen en el curriculum: Vida saludable, así como de Formación cívica y ética, afirmó Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, al hacer oficial el ciclo escolar 2020-2021 en el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el titular de la SEP señaló que el programa Aprende en Casa II tuvo un alcance de 98 por ciento en el primer día en el que casi 30 millones de alumnos tomaron clases por televisión, radio e internet.

“Hemos tenido una incorporación masiva a las clases, logramos hablar a todos los estados y en todos ha iniciado el ciclo escolar”, subrayó .

“Me atrevo a decir que es el inicio de una herramienta que va a ayudar mucho a la educación, a los maestros y al aprendizaje de niñas y niños porque la educación a distancia da mucha flexibilidad en materia educativa”.

El secretario aseguró que “México está dando muestras de que tiene un magisterio maravilloso y también madres y padres comprometidos con sus hijos”.

El ciclo escolar comenzó con una ceremonia en Palacio Nacional, como parte de la conferencia presidencial matutina.

Ahí Moctezuma Barragán dijo que este ciclo escolar tendrá contenido sobre vida saludable y formación cívica y ética, porque “queremos niños incorruptibles”.

Enseguida se realizó una ceremonia de honores a la bandera, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del covid-19, incluidos docentes fallecidos durante la pandemia.

Una escolta integrada por siete menores de secundaria participó en la ceremonia en el Salón Tesorería.

En tanto, el Presidente agradeció a maestros, padres de familia y medios de comunicación por el apoyo para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 a distancia.

Sobre los reportes de fallas en la transmisión, Esteban Moctezuma recordó que se trata del primer día de clases, pero ofreció que harán los “ajustes” necesarios.

“Ha sido un primer día de ajuste para las televisoras locales, del área metropolitana, pero afortunadamente todos los problemas técnicos se reportaron a tiempo”, dijo.

Sobre la evaluación de los alumnos, enfatizó que será trimestral y que podrá ser por teléfono, internet e incluso en el plantel, aunque de forma escalonada.

Respecto al regreso a clases de forma presencial, el secretario recordó que se realizará cuando los semáforos nacional y estatales estén en verde, aunque será de forma escalonada y paulatina.

Fallas en la conexión de internet y en la electricidad; desconocimiento de las plataformas utilizadas para dictar clases virtuales y dificultades para sintonizar los canales educativos marcaron el arranque del nuevo ciclo escolar.

Niños como Andrea, quien vive en la colonia Ignacio Zaragoza, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no pudieron ver sus clases en la televisión, porque desde hace cuatro días el suministro de energía eléctrica tiene fallas “ya que se satura la red”.

El inicio de la actividad educativa en su modalidad a distancia representó un reto para los 500 mil estudiantes que integran la matrícula escolar de Yucatán.

Según cifras de la agencia de consultoría Segmentos Research, 35 por ciento de ellos enfrentó errores de la plataforma, 42 por ciento en sus conexiones a internet y 21 por ciento se quedó sin clases a falta de computadora, además de que 62 por ciento de docentes reportó algún tipo de contratiempo.

El ciclo escolar a distancia despertó más dudas que certezas en padres de familia de Coahuila. Para el hijo de Martha Carrillo, los contenidos de las clases televisivas no fueron claros, por lo que buscará el apoyo de su maestra. Sin embargo, estudiantes como la hija de María Luisa Félix no tuvieron la misma suerte, pues al no poder sintonizar los canales se perdieron el primer día de actividades.

Además del desconocimiento de las plataformas digitales, la mala calidad del servicio de internet y los problemas para acceder a los canales de televisión, familias de Guerrero iniciaron el periodo escolar con la invitación a pagar cuotas “voluntarias”, la suspensión de becas y aumentos de colegiaturas.

“Hice una contratación de un servicio de internet y nos lo van a instalar hasta el viernes, así que por lo pronto no podrán presentar trabajo”, lamentó Francisco Morales, padre de tres alumnas de la Telesecundaria Samuel Quiroz, en Acapulco.

En las escuelas del municipio porteño, entre ellas la primaria Plan de Ayutla, en la zona de San Agustín, se exige a los padres el pago de una cuota “voluntaria” de 250 pesos, mientras que en los planteles privados se les obligó a comprar materiales como papel de baño y se les negó el programa de becas para los mejores promedios.

Los estudiantes de Puebla, principalmente de la zona metropolitana de la capital, sufrieron los embates de la caída mundial de Zoom, lo que obligó a docentes a colocar anuncios y buzones en las puertas de los planteles educativos.

Este tipo de escenas se vivieron en estados como Veracruz, Aguascalientes, Oaxaca, Chihuahua, Baja California Sur y Michoacán.

Plataforma Zoom se cae en el mundo

El servicio de videoconferencias Zoom registró problemas a escala mundial, lo que impidió a los usuarios acceder y usar con normalidad la plataforma. En pleno regreso a clases el servicio se cayó. Los problemas con Zoom empezaron a la hora de iniciar sesión, de unirse a conferencias y de acceso a la web, informó el portal Down Detector. Los fallos en el servicio tuvieron una incidencia extendida a nivel global, que también se aprecia en España, pero afectan especialmente a usuarios de América y Reino Unido en Europa.

Fuente: Milenio