Pura formalidad: AMLO registra su nombre como marca.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "por pura formalidad" registró su nombre como marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), pero no pretende cobrar por ello.

Es más, el mandatario mexicano convocó a todas aquellas personas que venden productos con su imagen, sus siglas y su nombre a que lo sigan haciendo.

"Es un asunto, vamos a decir, de formalidad, no es nada de fondo; desde hace algún tiempo se tiene registrado lo del movimiento nuestro, bueno, hasta como me dicen, amigos y enemigos: El Peje, está registrado, lo tiene registrado un compañero, un amigo. Entonces, ahora, se registró el nombre, pero yo no cobro por eso", respondió López Obrador al solicitarle los medios de comunicación abundar acerca de los motivos que lo llevaron a registrar su nombre como marca.

Al insistirle que su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, puntualizará las implicaciones a mediano y largo plazo de esta decisión, por ejemplo, en su canal de Youtube, así como en las personas que venden artículos con su nombre, el presidente evitó que su asesor jurídico respondiera la pregunta.

—La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene ahora que su nombre está registrado? Finalmente es una marca —planteó la prensa.

—No, yo no sé de marcas. Es un procedimiento, vamos a decir formal —insistió López Obrador.

—Que nos explique el licenciado Scherer, aquí presente, por favor.

—¡No, yo no, no!, y si es con esos propósitos, pues yo les digo a los que siempre me han acompañado: autorizo para hacer cosas buenas, que utilicen mi nombre (dijo entre risas).

En agosto de este año se dio a conocer que el presidente de México logró registrar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) su nombre como marca y que dicha licencia fue concedida hasta el 2030.

En el caso de sus siglas “AMLO”, el título de propiedad se extendió hasta el 2030.

Los títulos de propiedad concedidos por el INPI tienen como consecuencia el tener los derechos de marca en cuanto a servicios de publicidad, actividades culturales o de entretenimiento que se comercialicen con el nombre de la marca respectiva.

