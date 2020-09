¡Allí estaré! No le saco; líder de Coparmex acepta reto de AMLO para ir a Palacio Nacional

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Coparmex reveló que respeta al FRENAA, y no es de los que tira la piedra y esconde la mano

El dirigente de la Coparmex le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter que irá a Palacio Nacional, que está “puesto”. “Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia, pues no es de los que tira la piedra y escondo la mano”.

López Obrador llamó a los empresarios, comunicadores y demás personas que apoyan la movilización de oposición, Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAA), a participar del plantón que se realiza en la plancha del zócalo capitalino. A permanecer en el lugar y acampar con los manifestantes. Mencionó al empresario Gustavo de Hoyos, quien contestó a la llamada y aseguró que “no le saca”.

“Se sabe que este movimiento lo encabeza un señor Lozano, Gilberto Lozano, pues este tiene que quedarse ahí (…) hay otro, un conductor de radio, Pedro Ferriz también, y atrás otros que ahí se va a ir sabiendo (…) hay uno que siempre apoya a este grupo, pero no da la cara en esto y ojalá y venga aquí, el de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sería bueno que viniera”, llamó el mandatario mexicano esta mañana durante su conferencia de prensa.

Ante la propuesta del Presidente López Obrador, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), De Hoyos contestó que irá a Palacio Nacional, que está “puesto”. “Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco“, escribió en su cuenta de Twitter.

El empresario mexicano puntualizó que respeta la movilización ciudadana de FRENAA, pero aseguró que no promueve la renuncia del Ejecutivo. Y agregó “nunca tiro la piedra y escondo la mano”. Además pidió que, “en lugar de calumniar a quienes pensamos diferente”, el Presidente López Obrador debería “construir con y para todos”.

“Cuando el Ejecutivo Federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta de incremento al Salario Mínimo y la Reforma de Pensiones, avanzamos hacia un México Ganador”, escribió el dirigente de Coparmex.

El Presidente dijo sobre la manifestación que se desarrolla en la Ciudad de México que “tienen todo el derecho de manifestarse, toda la libertad”, pero que sus dirigentes no deben dejar a la gente sola. “Un dirigente tiene que enfrentar a quienes se cuestiona y no dejar solos a los seguidores, y estar ahí día y noche, llueva, truene o relampaguee, ahí, nada de manipulación”, aseguró.

Llamó a la población que simpatiza con su Gobierno a no cuestionar ni replicar a sus detractores. “Yo les diría que no hagan eso, que no hay que caer en ninguna provocación, porque de repente llegan provocadores y nos van a culpar a nosotros”, dijo y pidió garantizar la libertad de manifestación de FRENAA.

“Lo único que pido es que ojalá y se queden a dormir los dirigentes, que no se quede nada más la gente, sino que estén ahí los dirigentes, que se queden a dormir y también los que están detrás, que se queden ahí a dormir”, bromeó el mandatario mexicano.

Los manifestantes que desde el fin de semana bloquean el centro de la capital mexicana para exigir la renuncia del Presidente López Obrador lograron el miércoles acceder y acampar el Zócalo, donde se alza el Palacio Nacional, tras un fallo judicial favorable. La policía capitalina cercó la mitad de la explanada con vallas y una fuerte presencia de agentes, que los manifestantes intentaron burlar alegando el amparo obtenido este miércoles por parte de un juez que los autorizó a instalarse en la plaza.

“Vamos a cubrir toda la plancha del Zócalo”, expresó después de unos momentos tensos con la policía el dirigente del FRENAA, Gilberto Lozano, que junto a un centenar de manifestantes conservadores accedió a la plaza.

El colectivo derechista FRENAA acampó, con un centenar de tiendas de campaña en la Avenida Juárez, del centro de Ciudad de México, desde el pasado sábado, cuando reclamó acceder al Zócalo para exigir la renuncia del Presidente, pero la policía lo impidió.

Con información de: Sin Embargo