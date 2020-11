Ejército Mexicano da recorrido a Mirrey Palazuelos en Santa Lucía

Roberto Palazuelos compartió en sus redes sociales el recorrido que realizó por las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía acompañado por integrantes el Ejército Mexicano.

El llamado Diamante Negro estuvo en el terreno de uno de los proyectos prioritarios del Presidente Manuel López Obrador desde que dio inicio su gobierno, ahí, ingenieros militares lo recibieron y le ofrecieron un recorrido explicándole cómo es que se está realizando el proyecto.

En la imagen que compartió el actor y empresario se le pude observar muy atento a lo que un militar le va explicando mientras señala un punto de la obra. En la piernas del soldado se ve un pequeño mapa, mientras que Roberto Palazuelos, luciendo una gorra y una chamarra color azul con letrero de "visita", escucha atento a lo que le están diciendo.

"Recorriendo con nuestro honorable ejército el próximo Aeropuerto del país", escribió a lado de la imagen.

Tras la publicación, Palazuelos tuvo reacciones, algunas buenas y otras no tantas, ya que fue criticado por no seguir los protocolos de seguridad sanitaria al no portar cubrebocas, cosa que sí hicieron las dos personas que lo acompañañ.

"¿Y el cubrebocasm, papá?"; "¡Súper!, pero y ¿el cubrebocas? Saludos"; "Póngase mejor el cubrebocas"; "¿Dónde está el cubrebocas?", entre otros más.

Sin embargo, también muchos de sus fans aplaudieron su interés por México y sus conocimientos como empresario, ya que es propietario de algunos hoteles en Tulum y hasta hubo uno que otro que le pidió que se postulara como gobernador de Quintana Roo, pero hubo otros tantos que ya lo vieron sentado en la silla presidencial.

"Ya enserio Palazuelos, aviéntate de gobernador, y despues de presidente... Una persona con el conocimento que tienes en negocios sacaría al país a flote..."; "Mejor Roberto hubiese sido el de cultura y no Sergio Mayer, definitivamente"; "Es todo , tu amor por México y tu fe en Dios y en la excelencia . Te puede ayudar muchísimo para que seas el próximo presidente . Persiste, resiste y lo lograrás . (Estoy hablando muy en serio ) si Dios contigo , quien contra ti . Pon a Dios primero y lo demás llega por añadidura"; "Eres el Mejor Rey... Perfilando para la Presidencia de la República y con todo el apoyo del Ejército Mexicano".

Esta no es la primera vez que Roberto Palazuelos tiene acercamiento con elementos del Ejercito Mexicano, sólo hay que recordar cuando se anunció la llegada del huracán Delta a Quintana Roo, el Diamante tuvo que dejar sus hoteles y salvaguardar su jet privado, por tal motivo antes de salir del aeropuerto de Cancún, aprovechó para tomarse algunas fotos con elementos de la institución.

Con información de: El Universal