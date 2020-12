AMLO no quita el dedo del renglón: el cubrebocas no es indispensable

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara que los líderes deben ser ejemplares y que se debe tomar en serio la pandemia, Andrés Manuel López Obrador, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, continúan en su postura y aseguran que los cubrebocas no son indispensables.

Al referirse al señalamiento de la para que México se tome en serio la pandemia y que los líderes sean ejemplares, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Jorge Alcocer, secretario de Salud, y le han dicho que

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante, y el aseo, el lavarse las manos y tener mucho cuidado, cuidarnos”, dijo en la conferencia matutina.