PT le da la espalda a JJ: el partido no puede hacer mucho en su caso

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Rafael Ramírez Hernández, señaló que si la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llegará a señalar al diputado local José Juan Espinosa Torres como culpable de un supuesto desvío de más de 100 millones de pesos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, será el mismo legislador quien tendrá que pagar lo que se determine.

De igual forma, Ramírez Hernández resaltó que su partido mantiene al pie los lemas determinados por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Por lo tanto, dijo que si el diputado está seguro de su inocencia no tendrá de qué preocuparse.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de octubre cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) levantó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGE en contra del diputado local por el PT, donde se le acusó de un supuesto desvío de más de 100 millones de pesos durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula, en el periodo 2014-2018.

Por su parte, Espinosa Torres precisó que las acusaciones se tratan de fabricaciones realizadas por el diputado morenista, Gabriel Biestro Medinilla, para evitar que participe en la elección del próximo 2021.

Asimismo, el diputado local pidió licencia a su cargo ante el Congreso del Estado de Puebla, misma que ya fue aprobada, para poder realizar su defensa ante dichas acusaciones en su contra. Sin embargo, la FGE se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes para dictaminar si es o no culpable de desvío de los recursos públicos.

Por último, Ramírez Hernández indicó que por el momento su partido no puede intervenir en las averiguaciones de la FGE; por lo tanto, refirió que lo único que queda por hacer es esperar los resultados finales.