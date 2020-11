Dan último adiós a Gaudencia y su hijo Iván; víctimas colaterales de ejecución en Atlixco

Gaudencia y su hijo Iván fueron sepultados el martes 10 de noviembre en la localidad de San Diego El Organal, municipio de Huaquechula, tras morir baleados como víctimas colaterales durante la ejecución de un chofer de combi en Atlixco el pasado sábado 7 de noviembre.



“Decir adiós a un ser querido no es fácil, pero decirle adiós en estas circunstancias es aún peor”, dijo entre lágrimas una de las primas de Gaudencia durante su sepelio ante los presentes. La conformidad no llega, sobre todo cuando la justicia los abandona.



En el único panteón de la comunidad de San Diego El Organal, entre crisantemos y nubes, decenas de personas caminan en fila, otros van tronando cohetones anunciando la partida; dos féretros, uno blanco y otro café, son las últimas moradas de madre e hijo.

Con esto se pone fin a una tragedia, pero inician las investigaciones en torno a la ejecución de tres personas, dos de ellas incidentales, que sólo tuvieron la mala fortuna de tomar la unidad de transporte público equivocada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha fijado postura sobre el triple homicidio, tampoco el dueño de la unidad, pero trascendió que han llamado a comparecer a los testigos y familia cercana del chofer José Luis A, quien estuvo detenido hace algunos meses y su fotografía fue exhibida por algunas páginas de nota roja en internet.

Las cuatro personas que también resultaron lesionadas en el ataque, entre ellos una menor de edad, y que viajaban en la unidad 20 del transporte público tipo Urban de la ruta 9M, ya salieron del hospital, no todos se han restablecido y algunos tendrán secuelas psicológicas por lo que presenciaron.

Rinden homenaje a Gaudencia

Según Julieta Camacho, regidora y propietaria de la empresa junto a su padre, el ex presidente Ricardo Camacho, aunque Gaudencia ya no laboraba en Blacher desde hace aproximadamente dos meses, este martes le rindieron un homenaje luctuoso con todos sus ex compañeros.

Aseguraron que aunque ella ya no laboraba con ellos, aún la frecuentaba, la veían pasar con su esposo vendiendo aguas frescas o productos por catálogo, siempre de forma honrada.

No quiso irse de Atlixco

Gaudencia tuvo la oportunidad de irse a laborar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero cuando la empresa Blacher le hizo la sugerencia, ella declinó, pues quería que sus hijos crecieran en un lugar de paz, un lugar seguro como Atlixco y fue aquí donde irónicamente la privaron de la vida junto a su hijo por la inseguridad.

Cabe señalar que la mujer y su hijo murieron el pasado 7 de noviembre cuando un sujeto disparó contra el chofer al hacerle la parada y después se dio a la fuga. Tres murieron esa tarde, el chófer, Gaudencia y su pequeño de 8 años de edad.