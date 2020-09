AMLO pide investigar a edil de Zacapoaxtla por nepotismo, corrupción e influyentismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se investiguen las denuncias de nepotismo, corrupción e irregularidades en el Ayuntamiento de Zacapoaxtla, encabezado por el alcalde morenista, Ebodio Santos Alejo.

Durante la mañanera de este jueves 24 de septiembre, un reportero cuestionó a AMLO sobre las quejas en el municipio de Zacapoaxtla por corrupción, nepotismo e influyentismo del edil Ebodio Santos Alejo

El comunicador señaló que el presidente municipal morenista tiene trabajando dentro del Ayuntamiento a sobrinos, primos, hermanos, etcétera; “hay quejas de los pobladores de este municipio, incluso también de quienes son fundadores de Morena allá en ese municipio”, indicó.

En respuesta, el presidente de la República señaló que “en este caso, que se investigue y que se actúe. Nosotros estamos en contra, repito, del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo, no aceptamos ninguna de esas lacras de la política”.

López Obrador señaló que no le corresponde atender la corrupción en la administración municipal de Santos Alejo, pues señaló que gracias a la división de poderes y al régimen federal del gobierno, los estados son libres y soberanos.

“Pero volvemos a lo mismo, o sea, a mí me corresponde atender lo relacionado con el Gobierno federal, porque no es un régimen centralista, sino federalista, y los estados son libres y son soberanos y tienen sus poderes igual que en lo federal”, precisó.

Por tanto, el presidente López Obrador señaló que no se involucrará en el tema porque es un asunto que debe resolver el estado de Puebla. “Entonces, no quiero yo involucrarme más que con el ejemplo, que no es poca cosa; es decir, antes los abusos, los excesos, el mal ejemplo se daba de arriba hacia abajo, ahora ya no es así”.