Ibero, Upaep y Anáhuac seguirán con clases virtuales el próximo semestre

Es un hecho, las universidades privadas de la entidad tendrán clases virtuales el próximo semestre, ya que no existen condiciones sanitarias para regresar a las aulas.

En consulta realizada por CAMBIO se constató que las principales universidades particulares de la entidad ya avisaron a los alumnos que las clases virtuales continuarán en el semestre primavera 2021.

En este sentido instituciones como Ibero, UPAEP, Anahuac enviaron un comunicado a los estudiantes en el que señala que no hay fecha establecida para volver a las aulas, por lo que de momento el inicio del siguiente semestre será en línea como hasta el momento se ha llevado a cabo.

A su vez otras instituciones como Escuela de Gastronomía María Reina y el Instituto de Estudios Universitarios no han enviado un comunicado, sin embargo, fuentes cercanas a esta casa editorial confirmaron que el siguiente semestre iniciará virtualmente.

Cabe destacar que las clases presenciales son el último rubro que se abrirá para volver a la Nueva Normalidad, de acuerdo con el gobierno federal.