Soy humana y cometo errores; se disculpa maestra que maltrató a alumnos en videollamada

Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada; dijo la docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango

La maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que regañó a gritos a sus alumnos por no prender la cámara, fue destituida de su cargo y lo que resta del semestre no tendrá goce de sueldo.

Tras los hechos ocurridos la maestra a través de sus redes sociales pidió disculpas, incluso reconociendo que no fueron las formas.

"Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego".

Lo sucedido

En el video que circula en redes sociales se muestra a la maestra molesta porque algunos estudiantes no tenían la cámara encendida en la videollamada, incluso les menciona que en su clase tienen falta.

"Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia".

Incluso un alumno trató de explicar la situación, sin embargo la docente se mostró renuente a escucharlo.

"¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!".

Universidad investigará el caso

Julio Lozoya, secretario General de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dijo que esta decisión fue tomada para conocer el caso a profundidad y saber cuáles fueron las razones por las que la catedrática increpó a algunos de los alumnos por no atender la clase.

Indicó que ya se tuvieron reuniones con los alumnos para saber cómo sucedieron las cosas durante la clase a distancia.

Expuso que no se permitirán este tipo de situaciones porque afectan no solamente a la UJED, sino también a la sociedad a la que prestan un servicio.

Con información de: Milenio