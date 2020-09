Usan pistola paralizante porque mujer se negó a usar cubrebocas

La pandemia sin duda exacerba situaciones como la desobediencia social, pues a pesar que el uso de cubrebocas hay quienes se niegan, y además de negarse crean un alboroto pues arman un mitote con tal de no usarlo. Sin embargo, en este caso se auxiliaron de la pistola paralizante para que la mujer desalojara el lugar.

Un video difundido por redes sociales y que retomó CNN, muestra el momento en el que la policía intenta detener a la mujer por no abandonar el lugar y negarse a utilizar el cubrebocas, acción que va en contra de las restricciones de las autoridades en medio de la pandemia por Covid-19.

En el video, que grabó una persona en el recinto, se muestra a la mujer afirmando que ella no hizo nada malo, y que no tiene cubrebocas porque tiene asma. Reclama que ella no está haciendo nada malo e incluso se le ve alejada del resto de la gente que presenciaba el partido.

Personas que presenciaron el hecho incluso cuestionan las acciones de los policías solo porque la mujer no utilizaba el cubrebocas. Luego de unos momentos, se escucha que la mujer grita y quien graba dice: “la alcanzaron con un teaser”, haciendo referencia a la pistola paralizante.

Por su parte, el departamento de la Policía de Logan informó que los agentes actuaron de esa manera luego de varios intentos para que se retirara del lugar, pues la mujer estaba siendo arrestada por traspaso delictivo, se le pidió que pusiera las manos detrás de la espalda y ella se habría negado.

Después, medios locales confirmaron que la mujer identificada como Alecia Kitts padece de asma y por eso no utiliza cubrebocas; su abogado declaró que tiene lesiones y aparentemente, un brazo roto. Alecia fue liberada en el mismo lugar.

Además de ello, autoridades de las escuelas en la ciudad de Marietta confirmaron que no usar cubrebocas es una violación de las pautas emitidas por el Gobierno de Ohio y la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias, y el abogado respondió que se aplicó la ley de manera incorrecta y violenta.

Cabe destacar que la política sobre el uso de cubrebocas incluye una excepción médica para las personas que tienen “afecciones que restringen la respiración” como el asma. Aunque la mujer fue liberada, hay cargos pendientes en su contra.

Fuente: SDP Noticias