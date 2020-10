¡Conmovedor! Niñito fan de los Wolves se pone disfraz de Raúl Jiménez en su cumpleaños

Raúl Jiménez ha logrado capturar la atención de más de uno en la afición del Wolverhampton con su talento y sobre todo con sus goles que le han dado varias alegrías al equipo de la Premier League. Cabe destacar que el delantero mexicano se ha convertido también en el 'superhéroe' de algunas personas, como el de un pequeño quien decidió celebrar su cumpleaños disfrazado como el Lobo del Tepeji del Río.

Fue el usuario @Stevecollett4 el que compartió la imagen del niño vestido con el uniforme de los Wolves y la máscara de Cinta de Oro, luchador que era conocido antes como Sin Cara, misma que ha usado el delantero de los Wolves en sus celebraciones

"El día del superhéroe en la escuela y el cumpleañero ha decidido ir como @Raul_Jimenez9 @Wolves el corazón se derrite. Este covid es duro para los pequeños, esto trajo un poco de luz", compartió el usuario en su Twitter.

Raúl Jiménez ha anotado dos goles en la actual temporada de la Premier League y pese a los rumores sobre una supuesta salida, hace unas semanas firmó con el club una extensión de contrato hasta 2024

