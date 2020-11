Éste es el novedoso sistema de filmación de The Mandalorian de Disney Plus (VIDEO)

No cabe duda, estamos en otro nivel de tecnología, las pantallas verdes quedaron en el pasado

The Mandalorian, propuesta original de Disney Plus, no sólo ha posicionado al gran gigante, si es que esto es posible, además innova con una tecnología espectacular en su filmación.

The Mandalorian es sin dudas una excelente propuesta, en la que no sólo la factura técnica está bien lograda, sino que sus guiones y duraciones de cada capítulo son perfectos. Algunos duran 30 minutos, otros 40, y algún que otro un poco más. Y no importan cuál sea el tiempo de duración de cada episodio. Todos están llenos de acción, de momentos de entretenimiento, sin diálogos o baches innecesarios.

Pero The Mandalorian también sobresale por su gran puesta técnica y su original y novedoso sistema de filmación, que reemplaza mayormente el sistema conocido como croma key (o el de la pantalla verde, por ser el color más usado), en donde se extrae el color de la imagen de fondo y se reemplaza el área que ocupaba por otra.

Sin embargo, en The Mandalorian el chroma key es reemplazado por pantallas led y un sistema conocido como Stagecraft.

Por un lado, hay un área física compuesta por un suelo real (por ejemplo arenas en un desierto) y tres paneles LED con resolución 4K. Con esta tecnología, se proyecta una imagen filmada con anterioridad con la pantalla, generado por el motor gráfico Unreal Engine 4, utilizado habitualmente en la industria de los videojuegos.

Según explicó el portal especializado espinof.com, «una vez la imagen se está proyectando en los paneles LED que sirven de escenario y cielo, los ejes X, Y y Z de esta se sincronizan automáticamente con los de la cámara física con la que se rodará la escena pertinente. Cuando la cámara se mueva, el escenario reaccionará en consecuencia al desplazamiento de esta como si de un plano en una localización real se tratase».

En este video se muestra el novedoso sistema de filmación de «The Mandalorian»:

Fuente: Conocedores