Baby Yoda ya tiene nombre, revelan su identidad en The Mandalorian

En el último capítulo de la serie The Mandalorian que se transmite en la plataforma de Disney+ revelaron la identidad del personaje

Los amantes de Star Wars se están dando golpes contra la pared, pues The Child o Baby Yoda ya tiene nombre al menos así fue revelado en el último capítulo de la serie The Mandalorian que se transmite en la plataforma de Disney+.

En CAMBIO, no daremos a conocer el nombre porque odiamos los spoilers, pero sí, la memiza que se ha desatado en las redes sociales por la identidad del Bebe Yoda.

El pasado 31 de octubre arrancó la segunda temporada The Mandalorian, donde el personaje más entrañable es The Child, quien no ha visto al pequeño Yoda en las redes sociales.

Pero, ahora revelaron el nombre de este pequeño personaje y la memiza se desató en un segundo. Aquí las mejores publicaciones:



Ahsoka Tano es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en los últimos 15 años, sin duda alguna. #TheMandalorian #AhsokaTano #StarWars pic.twitter.com/F3hF4zoXoQ

— Fulcrum (@jonathanspr) November 27, 2020