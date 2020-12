Pareja olvida a su hijita en el auto y muere asfixiada; ellos veían series en Netflix

Una niña de tres años murió a causa de que su madre Laura Black de 37 años y su novio Aaron Hill de 29, dejaran a la menor de nombre Rylee Rose olvidada en el auto por ocho horas, el cual estaba a uno 32º C mientras ellos se mantenían ocupados viendo series en Netflix.

La pareja subió al auto cuando se disponían a ir por sus hijas mayores a la escuela, se dieron cuenta que habían dejado olvidada a la menor quien yacía recostada en el asiento trasero, por lo que de inmediato la trasladaron al hospital Townsville University en Australia.

Los médicos ya no pudieron hacer nada por la Rylee de tres años quien se había desvanecido desde que el auto se estacionó en la casa de la pareja desde las 9 de la mañana; la menor terminó perdiendo la vida de manera inevitable.

Los responsables fueron detenidos y enviados a prisión en donde permanecieron durante dos días, pero fueron puestos en libertad bajo fianza mientras esperan su juicio; mientras tanto, el abogado ha alegado que se trató de “un acto no intencionado”.

De acuerdo al Townsville Bulletin, la pareja venía discutiendo luego de dejar a las otras niñas en el colegio mientras Rylee se quedaba dormida en el asiento trasero del auto; la pareja entró a su domicilio olvidando a la menor de tres años y comenzó a ver la serie ‘Shameless’ en Netflix.

