Regidores Claudistas se lanzan vs Lalo Rivera: acusan que hay una red de moches de Desarrollo Urbano (VIDEO)

Los regidores “Claudistas” acusaron a ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad como Fernando David Letipichia, Rubén Ramírez y Alejandro Picasso Zamora de estar operando a favor de Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla, es más los catalogaron como “Red de Moches de Desarrollo Urbano".



Fue esta mañana que los regidores afines a Claudia Rivera Vivanco mostraron una gráfica donde señalaron los nombres como el del ex director de Desarrollo Urbano Municipal, Fernando David Letipichia, Rubén Ramírez, inspector de Desarrollo Urbano, Alejandro Picasso Zamora, analista consultivo de la Secretaría por formar parte de una red de corrupción llamada "Red de Moches de Desarrollo Urbano".

"Letipichia forma parte de la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), y en un acto de confianza y de congruencia ética se le dio la oportunidad por su expertiz de participar en este Ayuntamiento, pero hoy se da a conocer que forma parte de una red de operadores que están buscando apoyar a Eduardo Rivera" mencionó el regidor Iván Herrera.

Asimismo, el regidor Claudista, Iván Herrera señaló que no permitirán que se utilice el Ayuntamiento de Puebla con fines políticos de ningún partido, pues recalcó que trabajarán por el bien común de la ciudadanía.



Por otro lado, luego de que la líder panista Genoveva Huerta criticara los actos de corrupción dentro del gobierno municipal de Claudia Rivera en la dependencia de Desarrollo Urbano y sustentabilidad, así como el cobro de moches a los vendedores, los regidores saltaron a defender las acciones de la alcaldesa retando a la dirigente a dar nombres de funcionarios implicados en irregularidades dentro de su partido.



“Es muy fácil para Acción Nacional, para su presidenta Genoveva Huerta salir y decir que esta administración está llena de corrupción, pues nos gustaría que con la misma congruencia que actúa la presidenta al no permitir esto y retirar del cargo a la ex Secretaria de Desarrollo Urbano” mencionó el Regidor Iván Camacho Mendoza.

Además señalaron que la dirigente estatal del PAN, exhiba la lista de nombres sin que le “tiemble la mano” para investigar y tomar cartas en el asunto ya que, denunciaron una “red de moches en desarrollo urbano” dentro de las administraciones pasadas tanto municipales como estatales panistas, señalando con indirectas al ex gobernador Antonio Gali Fayad.



“También que Genoveva Huerta pidiera que los nombres asociados al PAN fueran investigados, a ver, ¿quién es el tío de Osvaldo? Ahí está el nombre, ahí ustedes saben, así como nosotros actuamos, que también se tomen cartas en el asunto por parte de la dirigencia del PAN y actúen con congruencia y no por conveniencia política”, finalizó Camacho Mendoza.