Beatriz Martínez explota y amenaza con denunciar ante difamaciones (VIDEO)

Beatriz Martínez Carreño insistió en sus inocencia tras ser separada en su cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio, por presuntos actos de corrupción, según las declaraciones que hizo la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco el pasado lunes, por lo que señaló que actuará por la vía legal ante las difamaciones de las que fue objeto.

Sin embargo, la ex titular de la SDUS dejó en manos de su abogado, Ernesto Ramírez las acciones legales que emprenderá para defender su nombre, por lo que no quiso señalar si denunciará a su ex jefa Claudia Rivera o algún otro funcionario del Ayuntamiento de Puebla.

Asimismo, mencionó que fue notificada de la entrega recepción de la dependencia municipal, ayer por la mañana vía mensaje, por lo que llegó a la hora citada para realizar el trámite, el cual ha durado más de 12 horas y sigue sin terminar.

Finalmente mencionó que esta acusación le ha causado un daño tanto en el tema personal como laboral, pues las acusaciones de corrupción, han manchado sus 23 años de carrera como investigadora, asegurando que hablará con su trabajo.

“Echar mano de la ley, ahora vamos a actuar de forma legal ante todo esto que esta pasando, ya tengo un asesor, estoy sumamente agradecida con el jurista Ernesto Ramírez”, refirió.