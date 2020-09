Claudia niega otra vez fraude en entrega de microdespensas

La presidenta Claudia Rivera Vivanco volvió a rechazar que existan actos corrupción en la compra de microdespensas, luego de que una ex funcionaria municipal confirmó que el Sistema DIF Municipal busca ‘maquillar’ el costo de las mismas, tal como lo adelantó CAMBIO.

Esto se debe a que en entrevista con CAMBIO, Faryani Uribe, ex funcionaria pública que laboró en el Sistema DIF Municipal, dio a conocer que dicho organismo se encuentra modificando los costos de los paquetes alimentarios a fin de ocultar los sobreprecios de su compra.

En entrevista, Rivera Vivanco negó que se estén modificando las cifras de las despensas, al asegurar que el contrato de las mismas se encuentra en los portales web del Ayuntamiento de Puebla, el cual especifica el costo de los paquetes alimentarios.

“Eso es mentira, no son así las cosas, todo lo vamos transparentando en las plataformas, todos nuestros programas tuvieron diferentes programaciones, hemos dado cumplimiento a todos ellos, salvo a los que en su momento se dieron a conocer por las recomendaciones sanitarias”, dijo.

La evidencia de la corrupción

CAMBIO, en su publicación del 29 de abril, dio a conocer que las despensas tuvieron un sobrecosto de casi del 60 por ciento, pues los paquetes alimentarios costaron 289 pesos, mientras que el Ayuntamiento las adquirió en 459, es decir, 170 pesos más caro.

Lo anterior fue comprobado luego de que el 2 de junio esta casa editorial evidenció que el gobierno municipal intentó ‘maquillar’ el precio, pues el Ayuntamiento recibió cinco diferentes facturas de la empresa Comercializadora de Productos y Servicios de Puebla SA de CV para manipular las cifras y ocultar el ‘moche’, siendo el 29 de abril cuando emitieron la penúltima factura para cuadrar sus precios y hacer desaparecer el sobrecosto; los paquetes alimentarios pasaron de 198.20 a 386.89 y finalmente a 291.40.

Es por ello que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, presentó el contrato de la compra a los regidores, el cual mostró que el precio fue de 338 pesos, por lo cual junto con su hermana dieron a conocer que se entregarían 37 mil despensas y no las 27 mil que anunciaron en un principio.

Confirma ex empleada del DIF maquillaje de cifras para entrega de microdespensas

Feryani Uribe explicó que por ello, ella junto con dos de sus compañeros realizó diversas quejas, pues al ser los responsables de empaquetar las despensas trabajaron fuera de su horario laboral, no recibieron el material de sanidad para evitar contagios de COVID-19 y por el fuerte olor que desprendían las frutas en mal estado.

“Según fue un recorte presupuestal, me dicen ‘sabes qué, hay recorte de presupuesto y nos toca darte de baja a ti’, despidieron a otros dos compañeros que siempre nos quejamos, la presidenta me dijo que no podía hacer nada; cuando llegué por mis cosas no me dejaron pasar y me las entregaron en la puerta”, comentó.

Faryani Uribe informó que algunas microdespensas que otorgó el Ayuntamiento de Puebla se entregaron en mala calidad a personas que no se encontraban dentro del padrón de beneficiarios del organismo y también a trabajadores para poder culminar el programa de apoyo alimentario.