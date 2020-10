Claudia en su segundo año: corrupción y fracaso

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, rendirá hoy su Segundo Informe de gobierno en el Palacio Municipal, en el cual entre autoelogios y posicionamientos a favor en sesión solemne de Cabildo buscará ocultar los actos de corrupción y fracasos que se generaron en su segundo año de gobierno.

En los dos años de Rivera Vivanco al frente del Ayuntamiento de Puebla ha enfrentado diversos escándalos de corrupción, omisiones y enfrentamientos, como el que sostuvo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta por el control de seguridad de la capital; el afrontar la pandemia de manera tardía y lucrando con los apoyos a la ciudadanía, pues buscó beneficio con los programas alimentarios y de salud, lo que le costó ser llamada por la Comisión Inspectora de la ASE, donde descubrieron irregularidades en el manejo de los gastos públicos.

Sus cuestionadas acciones y nulos avances, sobre todo en materia de obra pública, sepultaron sus deseos de relección, ya que las encuestas que se han realizado durante el 2020 han evidenciado que se ubica entre los peores presidentes municipales del país.

En cuestión de obra, el segundo año de Claudia Rivera Vivanco fue criticado, pues incumplió con la entrega de obras que prometió en su Primer Informe, dejó en el olvido el Parque Biblioteca y desató una polémica al anunciar la remodelación de la imagen urbana de la Calle 5 de Mayo, misma que está detenida por falta de permisos y no cuenta con un proyecto ejecutivo.

Caída en encuestas la coloca como la peor edil del país

Tres encuestadoras han catalogado a Claudia Rivera Vivanco como una de las peores alcaldes del país, se trata de las mediciones realizadas por Massive Caller, Consulta Mitofsky y C&E Research.

En cuanto a la encuesta de Massive Caller que califica a 102 alcaldes del país, Rivera Vivanco ha ocupado el puesto número 98, 100 y 101, de enero a julio, donde su aprobación ronda entre el 13.3 por ciento y el 14 por ciento.

En Consulta Mitofsky, Rivera Vivanco ha ocupado diversos lugares, en enero fue la quinta peor al lograr obtener el desagrado del 76.5 por ciento de los encuestados, en abril fue la sexta peor edil, al tener el 83.3 por ciento en contra, y en julio se ubicó como la tercer presidenta municipal peor evaluada, al sólo obtener el agrado del 16 por ciento de la ciudadanía.

Para la evaluación de C&E Research, la morenista en sus dos evaluaciones ha ocupado el puesto número 57, es decir, la peor de los ediles a calificar, esto pues sólo cuenta con el agrado del 24 por ciento de los encuestados.

De acuerdo con una encuesta de la Consultora Contracorriente, únicamente el 10.51 por ciento de los ciudadanos en Puebla apoyaría la reelección de la presidenta Claudia Rivera en los comicios de 2021.

Mientras que Massive Caller también la colocó en la tercera posición como el mejor perfil para candidato por Morena a Rivera Vivanco, pues sólo el 9.8 por ciento de la población la apoyaría, por lo que el diputado federal, Alejandro Armenta Mier, y el diputado local, Gabriel Biestro Medinilla, la superan con el apoyo del 16.6 por ciento y el 19.5 por ciento, respectivamente.

Enfrentamiento con el gobernador Miguel Barbosa Huerta

Los problemas entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se generaron debido a que la presidenta se negó a sustituir a la actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, por Carla Morales Aguilar.

Esto provocó que el Gobierno del Estado emitiera un decreto para asumir el mando de la seguridad pública en la capital por tiempo indefinido y en el que se especificó que no se requería la aprobación del Cabildo.

Desde entonces la alcaldesa se ha envalentonado y empoderado al nivel que inclusive demandó a Barbosa Huerta ante el IEE por una supuesta violencia política de género, además acudió a la SCJN para devolver el tema del mando de seguridad y las atribuciones del gobierno, esto pues consideró las críticas del mandatario por su nulo trabajo en el Ayuntamiento como agresiones personales.

El enfrentamiento entre ambos se trasladó al Palacio Municipal, ya que después de terminar el acto cívico del Grito de Independencia, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, Rivera Vivanco realizó su propio Grito rodeada de sus funcionarios municipales.

Investigación de la ASE por corruptelas

La Comisión Inspectora de la ASE llamó a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, ya que al recibir varias denuncias de la ciudadanía acerca del sobrecosto de las microdespensas, kits de salud, así como la entrega de al menos tres licitaciones bajo irregularidades a la empresa Atelier Geometryc; opacidad con la que se va desarrollando la rehabilitación de la Calle 5 de Mayo; aclarar el subejercicio de más de mil millones de pesos que generó el Ayuntamiento de Puebla en el 2019, la compra de ventiladores baratija y la entrega de juguetes para los festejos del Día del Niño.

Sin embargo, la presidenta municipal impuso sus condiciones a la Comisión Inspectora y en vez de perseguida, salió airosa con su sorpresiva asistencia a “comparecer”, pues aprovechó el desconcierto que causó a los diputados integrantes, a quienes no les permitió ningún tipo de cuestionamiento, les recriminó que no tienen facultades para investigarla y les otorgó un informe de 26 cuartillas, proponiendo realizar mesas de trabajo para dar detalles sobre las irregularidades de su gobierno.

Otros temas de corrupción en los que se vio envuelta la administración riverista fue la colocación de bolardos, misma que se efectuó con un presupuesto de 16 millones de pesos y fue a través de ocho empresas, en la cual la ex titular de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, resultó beneficiada.

El más reciente escándalo en el que se vio envuelto su gobierno fue por la entrega de más de mil permisos irregulares para la construcción de obras y desvío de recursos que le correspondían al Ejecutivo, lo cual generó la destitución de David Lepitichia, ex director de Desarrollo Urbano; Ismael Couto, de la dirección de Medio Ambiente, y de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, a quien Claudia Rivera Vivanco corrió por encabezar actos de corrupción que a la fecha no han sido aclarados.

Obra insignia detenida por falta de permisos y proyecto ejecutivo

Bajo el pretexto de reactivar la economía en la capital debido a la pandemia por el COVID-19, Claudia Rivera Vivanco realizó una reasignación presupuestal de 500 millones de pesos, el cual se convirtió en su ‘guardadito’, de los cuales el 90 por ciento va destinado para obra pública, entre las que destacan la rehabilitación del Centro Histórico en la Calle 5 de Mayo, entre la Avenida Reforma y la 18 Oriente-Poniente; y el mejoramiento de las calles 8,10,12 y 14 Oriente-Poniente, con un presupuesto de 135 millones de pesos.

Sin embargo, la obra emblema de la administración riverista es la que se realizará en la Calle 5 de Mayo, misma que ha sido cuestionada ya que pone en peligro la denominación Ciudad Patrimonio; además de que a la fecha, diputados, regidores e integrantes de la Iniciativa Privada exigen el proyecto ejecutivo, del cual carece la administración municipal.

A pesar de no contar con el proyecto, el Ayuntamiento de Puebla logró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le otorgara los permisos necesarios, sin embargo, el Gobierno del Estado condicionó a la administración municipal, pues los trabajos no podrán iniciar sin que antes la empresa M&P Constructores obtenga los permisos de impacto ambiental requeridos, por lo que la remodelación iniciará el 21 de octubre, de acuerdo con el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano.

Promesas incumplidas por Rivera Vivanco

La presidenta Claudia Rivera Vivanco en su Primer Informe prometió realizar cuatro grandes obras, donde destacaron la remodelación de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) y el rescate del Barrio de Analco.

Entre las obras se encontraba el proyecto de realizar dos carreteras, las de San Baltazar Tetela y Puebla-Aparicio, las calles Albert Einstein y la 44 Norte, así como las avenidas Josefa Ortiz de Domínguez, Las Torres, Hombres Ilustres y Adolfo López Mateos, y el Corredor de Movilidad Activa que iniciará desde el Bulevar Xonaca, cruzará por el antiguo camino a Manzanilla y el camino a Clavijero.

Sin embargo, de dichos proyectos Rivera Vivanco tan sólo ha iniciado con la construcción del Corredor de Movilidad, el cual arrancó el pasado 8 de septiembre, mientras que las obras restantes aún no cuentan con una empresa encargada.