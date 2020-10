Claudia desafía al TEEP: asegura que no devolverá compensaciones extraordinarias a regidores

La alcaldesa aseguró que este bono no forma parte de sus prestaciones ni su salario, pues son compensaciones que se daban por otras razones.

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco dijo que no devolverá las compensaciones extraordinarias a los regidores ya que aseguró que no están consideradas por la ley, pese a que el El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emito la resolución a favor de hacerlo.

Esto debido a que el lunes pasado el TEEP resolvió los recursos que promovieron los regidores Enrique Guevara Montiel, Jacobo Ordaz Moreno, Luz del Carmen Rosillo Martínez, Carolina Morales García, Silvia Guillermina Tanús Osorio y Augusta Valentina Díaz, en contra de la supresión de una compensación extraordinaria que les correspondía.

En entrevista con Reto Diario, Rivera Vivanco aseguró que este bono no forma parte de sus prestaciones ni su salario, pues son compensaciones que se daban por otras razones.

"No se les ha retirado esa parte que es parte de sus prestaciones, eso va a seguir igual. No vamos a aceptar esos bonos que no están en la ley y se daban por otras razones".

Por otro lado dijo no tener miedo de una posible revocación de ma dato, por lo que invitó a investigar su administración a fin de eliminar los señalamientos de supuestas malversaciónes de recurso