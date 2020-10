No soy auditor para determinar si hubo corrupción durante gestión de Acle: Eduardo Covian

El secretario de Movilidad, Eduardo Covian Carrizales mencionó que no es auditor para determinar si hubo o no corrupción durante la gestión de Alejandra Rubio Acle, además de que contradijo los datos de la dependencia al asegurar que la “bolardiza” tuvo un costo de dos millones de pesos y no 16 como informó la ex Secretaría en enero pasado.

En entrevista posterior a su comparecencia, Covian Carrizales aseguró que sólo se destinaron 2 millones de pesos a la colocación de Bolardos desde que Rubio Acle era titular de la dependencia hasta la fecha, además aprovechó para señalar que no hay un proyecto para instalar más el siguiente año.

En cuanto a los casos de posible corrupción en la dependencia durante la gestión anterior, aseguró que no puede determinar si se presentaron, pues no es el encargado de hacerlo, además de que la secretaria está siendo auditado.

Además mencionó que cuentan con 249 Bolardos en caso de que se requiera un cambio por mal estado, pues en esto señaló que el hecho de que estén dañados es sinónimo de que salvaron una vida.

En enero pasado, la dependencia otorgó a CAMBIO un documento detallando ocho contratos para realizar la bolardiza en la capital por un monto de 16 millones de pesos.