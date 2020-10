Canirac denuncia extorsiones de personal del Ayuntamiento para poder abrir antros

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, reveló que empresarios han sido víctimas del personal del Ayuntamiento, pues han sido extorsionados para poder abrir los establecimientos de los centros nocturnos, por lo que dichas denuncias ya fueron señaladas a Tesorería municipal.

“Sí, hemos sido interlocutores de algunas denuncias que nos han hecho los giros de Centros Nocturnos al tesorero”, dijo la empresaria.

También mencionó que ella sabe de dos casos: “se le hicieron de conocimiento al tesorero con nombres y evidencias de lo que me estaban reportando, sé que ellos tienen la necesidad porque llevan más de siete meses sin generar ingresos”.

La empresaria informó que en estos últimos días se le han acercado empresarios de la vida nocturna para que pueda representarlos y apoyarlos ya que son víctimas de extorsiones. Sin embargo, al no tener un conocimiento profundo sobre este giro comercial, la presidenta de la Canirac mencionó que únicamente pudo ser un intermediario entre el sector de la vida nocturna y el tesorero municipal.

“No es algo que me competa a mí, a mí me han buscado ellos para poder representarlos, cosa que no me siento en la capacidad porque desconozco el giro, pero de alguna forma así como hay gente que está dentro de la norma y cumple, también hay gente que se pasa y, bueno, consumo de drogas, trata de mujeres y muchas cosas que se dan en esos giros de la vida nocturna”.

Sólo un negocio de los mil 100 agremiados ha sido sancionado

Olga Méndez Juárez lamentó que existan establecimientos que no estén respetando las medidas impuestas por el Gobierno del Estado de Puebla con el fin de evitar más contagios de coronavirus, provocando que la reactivación económica no tenga buenos resultados para los empresarios.

Al ser cuestionada sobre las sanciones a algunos bares que operan como restaurantes en esta Nueva Normalidad, reveló que la semana pasada un establecimiento afiliado a la Canirac fue sancionado por incumplir con regulaciones tocantes al aforo y al horario. Pese a ello, reconoció que tiene el conocimiento de otros lugares que no son agremiados a la Cámara que continúan promoviendo el desacato a las autoridades.

“El problema es que algunos lugares no están respetando el aforo ni horarios, hay muchos bares que están trabajando bajo el cobijo de restaurante. El hecho de ofrecer alimentos no significa que sea este negocio, creo que ahí las autoridades tienen una gran área de oportunidad de verificar estos establecimientos”, mencionó Méndez Juárez.

Uno de los negocios que han recurrido a realizar este cambio de giro ha sido el table dance Porky´s, ubicado en la Colonia Gonzalo Ortega, que recurrió al cambio de giro a restaurante-bar para poder reabrir su establecimiento en la pandemia; sin embargo, fue en el mes de septiembre que fue clausurado por no respetar el aforo del 30 por ciento y excedió el límite de cierre para este tipo de establecimientos.