Claudia no empieza la modernización de Los Sapos, a pesar de que lo anunció hace 11 días

A 11 días de que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció el proyecto de mejora en el Corredor de Los Sapos todavía no se registra cambio alguno en la zona, además de que fueron los mismos comerciantes quienes denunciaron que ni las luminarias se han cambiado pese a que la edil prometió que estaría listo antes de terminar el año para impulsar la economía de la capital.

Luego de que la presidenta municipal anunció por medio de una rueda de prensa la intervención de esta zona en el Centro Histórico, misma que quedaría lista el próximo 27 de diciembre, hasta la fecha y a 11 días cumplidos fueron los mismos comerciantes quienes desmintieron a la alcaldesa, pues no se ha visto ningún movimiento relativo a una remodelación.

Mediante un recorrido realizado por CAMBIO, se pudo constatar que este fin de semana tanto la plazuela de Los Sapos como el callejón se encontraban sin ninguna rehabilitación, además de que algunos comerciantes desconocían dicha intervención.

María Jiménez, comerciante de Los Sapos, únicamente se enteró de la intervención del corredor por medio de redes sociales; sin embargo, en el tiempo que lleva colocándose a diario para vender sus productos, no ha visto ninguna acción por parte de la administración de Rivera Vivanco.

Por otro lado, don Porfirio, comerciante del tianguis tradicional de Los Sapos desde hace más de 40 años, mencionó que la intervención de esta zona ha sido una promesa que varios ediles han hecho pero que hasta la fecha no se ha concretado.

“Por ejemplo, en materia de fachadas no es necesario, según su plan era cambiar las luminarias, pero no se ha visto algo así, no las han cambiado, no es muy necesario que la remodelen, dijeron que iban a cambiar más cosas en la 3 Oriente pero aquí en el tianguis no se ha visto nada”, señaló.