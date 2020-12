G5 exige a Claudia justifique las obras de remodelación de su calle

Los regidores del G5 solicitaron la justificación técnica para realizar la rehabilitación de la calle 6 Poniente, zona donde se ubica la casa de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, ya que consideraron que no es una zona de marginación como sí lo son juntas auxiliares e inspectoras que han demandado obra pública.

En rueda de prensa la regidora de Morena, Marta Ornelas Guerrero catalogó como un capricho dicha obra, por lo cual solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos detalles de los trabajos que se han realizado desde el pasado 10 de diciembre.

“¿Cuál fue tu análisis o cuál es el argumento para que estés pavimentado? O no sé, el secretario de Infraestructura que nos comente qué estudio se hizo para saber si verdaderamente hacía falta o no. Es una calle que yo he visto fotos, yo pensaría que no hace falta”, dijo.