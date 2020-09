“Me ardió y molestó mucho leerlo”, Mayer acerca de los tuits de hermana de Xavier Ortiz

Sergio Mayer, ex compañero de Xavier Ortiz criticó a la hermana del ex Garibaldi, Olga Ortiz Ramírez, por la forma en que comunicó la muerte de su hermano.

En entrevista para el matutino “Venga la alegría”, el también diputado federal se dijo enojado, molesto y triste por cómo la hermana de Xavier Ortiz contestó a una fan en Twitter y sin aparente empatía, contó que el actor se quitó la vida.

Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me ardió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo menos en redes, indolente, inhumano las cosas que expresa”.

Para Sergio Mayer, “hay hermanos que son de sangre y no escogemos”, y hay hermanos que no son de sangre y elegimos, como su caso con Xavier a quien conoce desde la década de los ochenta.

Yo convivía con él desde hace 40 años, desde el 86, realmente como hermanos, en el trabajo, en actividades, siempre fue una persona con sentimientos a flor de piel y hermosos. Era muy responsable, comprometido le preocupaba mucho la situación económica, especialmente su hijo, no tienes una idea cómo amaba a su hijo y se preocupaba por él”.



¡En exclusiva para #VLA, @SergioMayerb nos comparte el dolor de perder a su amigo y compañero en Garibaldi, Xavier Ortíz! ????

Sergio también pidió a los medios que “tengan empatía, humanidad. Las causas y forma de morir son lo de menos”, y pidió que mejor lo recordemos arriba del escenario, con “su sonrisa y dientes de mazorca”.

Recordemos que ayer, lunes 7 de septiembre, Mayer dio a conocer la noticia sobre la muerte de su amigo, alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, aclaró que no tenía más información.



Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz.

Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD

Desde ese momento, tanto el programa “Ventaneando” como “De primera mano” comenzaron a investigar las razones, pero nadie sabía nada.

Fue cuando la hermana del fallecido actor comunicó en un tuit que Xavier se había suicidado, dejando al mundo del espectáculo atónito.

Fuente: Grupo Radio Fórmula