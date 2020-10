¡Le gusta marcarlos como vacas! Belinda le pidió a su ex Ben Talei tatuarse pero él se negó

El cirujano plástico Ben Talei, exnovio de Belinda, aseguró que la cantante alguna vez le pidió realizarse un tatuaje para demostrarle su amor, pero él se negó.

Cabe mencionar que la intérprete de “Egoísta” se realizó un tatuaje con su actual pareja, el también cantante Christian Nodal. Ambos artistas se conocieron mientras eran coaches del reality musical “La Voz”, de TV Azteca.

Sin embargo, su relación perduró más allá de la emisión, ya que en redes sociales han mostrado detalles que con los que ambos se demuestran su amor.

Talei afirmó que Belinda le pidió en más de una vez que se realizara un tatuaje, cosa que rechazó. Aunque matizó que actualmente sí piensa en realizarse un dibujo en la piel de este tipo, pero que no está relacionado con su exnovia.

Yo evité el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evité. A ella le gustan los tatuajes”, afirmó el médico.

Detalló que actualmente no cuenta con ningún tatuaje, pero especificó que desea realizarse uno grande en sus brazos.

Sin embargo, la expareja de Beli aprovechó el tiempo para mandarle un mensaje al intérprete de “Adiós amor”.

En una entrevista que concedió al programa “El Gordo y La Flaca”, Talei explicó que no sabe mucho sobre la relación que tienen ambos. Comentó que debe ser algo “muy especial” si ella habla abiertamente sobre su situación con su pareja.

El cirujano expresó que no conoce a Nodal, pero eso no le impidió desearle “buena suerte”. Agregó que no extraña a Belinda y que de hecho, echa más de menos las hamburguesas porque dice estar a dieta actualmente. Afirmó que de su relación con la cantante aprendió que cuando las personas se enamoran de alguien “no puedes ver”.

Con información de: Grupo Fórmula