¡Sylvia Pasquel está de manteles largos! cumple 70 años de vida y 51 de carrera artística

La actriz mexicana Sylvia Pasquel, está de manteles largos, pues celebra sus 70 años de edad y 51 años de exitosa carrera artística. Ha interpretado a extraordinarias villanas en telenovelas y personajes entrañables en el teatro y cine.

Durante la pandemia también incursionó en el teatro por streaming con “Nahui Ollin” y muchos en vivo por sus redes sociales.

Muchos artistas se han dado a la tarea de generar contenido a través de distintas plataformas, Sylvia Pasquel nos platica:

El estar haciendo teatro en casa es una idea que a mí se me ocurrió. Lo de “Teatro en casa” es para una temporada breve, y cuando a alguien le va bien en este tipo de inventos, empiezan a replicarse. Me da gusto ver compañeros que ya se apropiaron del nombre “Teatro en casa”, y que también están replicando mi temporada de teatro con otras obras por distintas plataformas”

¿Muchos artistas de distintos ámbitos se quejan de que llevan varios meses sin entradas de dinero, tú que dejaste pendiente?:

Me quedé con el inicio de la temporada de “Rosa de dos aromas” que teníamos una gira con 24 fechas ya pactadas, solo hicimos 3. Roció Banquells y yo que somos (hermanas) las protagonistas, quedamos chiflando en la loma. Teníamos proyectado trabajo todo el año con esta obra, intercalado con los conciertos que tenía Roció. Además de otra obra con Rubén Lara (“No seré feliz, pero tengo marido) también con fechas habladas. ¿Qué haces? Pues generar ingresos de manera virtual. He visto experimentos en zoom que no tienen el mismo resultado que una obra apoyada por una plataforma, otras se han hecho en vivo en un foro. Nosotros metimos 288 personas a una función, a veces en temporada no metes esas cantidades”

Sylvia Pasquel además tienes un foro que antes era escuela de arte dramático, porque la quitaste?

En general es difícil lidiar con los maestros porque son desobligados, faltan mucho y mandan suplentes que no saben la secuencia de lo que el maestro está dando.

Otros se quedan eternamente enseñando lo mismo y no se actualizan. Y luego los chavos que desertan rápidamente, a los 3 meses creen que son Brad Pritt y con eso van a ser protagonistas de telenovela. No sé por qué ese siempre es su “issue”, las telenovelas es el medio más difícil para conseguir trabajo y donde rápidamente la gente se olvida de ti. Porque puedes ser protagonista de esta telenovela, pero ya viene la segunda y la gente se olvida de ti. En cambio, el cine y el teatro son las disciplinas que te dan consolidación y permanencia”

Sylvia Pasquel se ha dedicado en los últimos años al cuidado y protección de animales:

Siempre en la escala de violencia van a desquitarse con el más débil que normalmente es un animal. Desafortunadamente en esta época de pandemia y encierro, hemos visto el mayor número de violencia en la calle, combis, casas. O casos de gente que no sé porque queman, violan, patean, machetean o tiran por un balcón, a los animalitos. Es triste ver como los seres humanos somos tan crueles a pesar de lo que nos pase. No entendemos el que todavía veas gente teniendo poco respeto y amor a los animales”

Sylvia Pasquel tiene 14 perros, 3 suyos y los demás rescatados de la calle. A cada uno le reconoce una personalidad y una forma de dar amor distinto:

No es lo mismo la Choco que Alfie que acabo de rescatar el lunes, saliendo de mi foro venía corriendo como enloquecida por la calle. Estuvo a punto de que la atropellaran, es una chihuahuita. La alcanzamos a atajar entre mi secretaria y yo, como tiene una mancha en el hombro la llamé: Catalina Creel. Esa perrita salió huyendo porque se ve que la maltrataban muchísimo y está temerosa, todavía no entramos en confianza.”

Sylvia piensa seguir luchando para que los animales tengan una vida digna:

“En Acapulco logramos que ya sacaran a los caballos de las calandrias, ya las mueven con motos. Estos caballitos que se rescataron están ahora en un santuario y si los vieras, no tienen nada que ver con los flacos y enclenques que llegaron. Y voy a seguir haciendo mi lucha, de todo lo que pueda mejorar en las leyes. Ahorita estamos en el tema de venta de animales por internet, porque se venden muchos que están prohibidos y otros que son de lujo.”

Sylvia Pasquel está por lanzar una campaña en relación a la venta indiscriminada de animales exóticos, perros y gatos, además de todo lo que se mueva o arrastre, para que se regule en internet.

La verdad debemos humanizarnos y cambiar nuestra mentalidad porque si no, nos va a ir como en feria”

Sylvia Pasquel siempre emprendedora, creativa y sorprendiéndonos con proyectos originales.

Con información de: Excelsior