Emma Stone cumple 32 años; Entérate de sus mejores películas y escenas de amor (FOTOS Y VIDEO)

Este viernes, la actriz estadounidense, Emily Jean Stone, mejor conocida como Emma Stone, cumple sus 32 primaveras. Emma Stone comenzó su carrera como actriz desde temprana edad y debutó en la pantalla grande con la comedia “Superband” en el año 2007, donde obtuvo un Young Hollywood Awards.

Más tarde, la actriz participo en “Ghost of Girlfriends Past” en 2009 a lado de personalidades como Matthew McConaughey y Jennifer Garner.

Posteriormente, hizo una aparición en una película de ficción “Zombieland”, donde interpretó a una joven que sobrevive en un apocalipsis zombie.

Emma Stone consigue su primer protagónico

Tiempo después, en 2010, Emma consiguió su primer papel protagonista en la película “Easy A”, donde hizo el papel de una joven presuntamente promiscua en una escuela secundaria.

El éxito de la estrella de Hollywood continuó en con su papel de Gwen Stacy en la película “The Amazing Spider-Man” como la conquista de Peter Parker.

Para el 2015, la famosa interpretaría a una mujer aspirante a actriz de musical llamada Mia Doran en la película “La La Land”, película que le volvió famosa y reconocida mundialmente.

Emma Stone está en los cuernos de la luna al ser una de las actrices más cotizadas de Hollywood, pues en 2017, gracias a su papel de Mia en el musical La La Land , se coronó como la ganadora del Óscar a la mejor actriz en la edición número 89 de los premios de la academia. Pero Stone ha sido nominada en otras dos ocasiones a los Premios Óscar, como Mejor actriz de reparto por las pelíuclas La Favorita y Birdman.

Debutó en 2004 en el show The New Partridge Family, y su debut en el cine sucedió en 2007 interpretando el papel de Jules en la película Superbad (2007) y desde ese momento ha sido una de las actrices más exitosas de su generación, sobre todo por sus roles de chica desenfadada, pero que con facilidad actúa como dama refinada de sociedad.

Emma Stone cumple 32 años este 6 de noviembre y es por ello que en De10.mx hicimos un recuento sobre los galanes que han tenido al placer de besarla en las cintas en las que ha actuado. ¿Envidia?

1: Crazy, Stupid, Love (Loco y estúpido amor) (2011)

Es seductor y despreocupado Jacob Palmer (Ryan Gosling) quiere ayudar a Cal Weaver (Steve Carell) para que supere la relación con su esposa Emily (Julianne Moore), pero no sabe que él también está a punto de enamorarse de una brillante chica universitaria que pondrá su mundo de cabeza.

2: The Amazing Spider-Man (El sorprendente Hombre Araña)

La clásica historia de El Hombre Araña y cómo se enamora de Gwen Stacy, el primer amor de la vida del superhéroe, una chica rubia y tierna que podría dar todo por la “arañita”. La relación de los actores saltó de la pantalla a la vida real y se mantuvo por casi tres años.

3: Superbad (Súper Cool)

Emma Stone hace a Jules, la popular chica que organiza la fiesta a la que acuden los tres perdedores Seth (Jonah Hill), Evan (Michael Cera) y Fogell (Christopher Mintz-Plasse), un grupo de amigos que esta a punto de pasar a la universidad, pero son rechazados en su preparatoria. Seth le da un besos a Jules, pero no es bien recibido, por lo menos al principio, pues después estos chicos se convierten en pareja.

4: Easy A (Se dice de mí)

Olive Penderghas (Stone) es una chica que comienza a crear la fama de ser una mujer fácil hasta que todo el mundo en la preparatoria lo cree, inclusive sus profesores; se dice que tuvo clamidia y contagió a varios chicos de la escuela y cada vez que sale con alguien la tratan como una prostituta hasta que conoce a Todd (Penn Badgley), su primer amor de la infancia con quien se relaciona y triunfa el amor.

5: Irrational Man (Hombre Irracional)

En un pequeño pueblo, un profesor de Filosofía Abe (Joaquin Phoenix) que está en crisis existencial se relaciona con una de sus estudiantes, Jill (Emma Stone). La cinta fue dirigida por Woody Allen y se estrenó en mayo de 2015 en el Festival de Cannes.

6: Magic in the Moonlight (Magia a la luz de la luna)

Cuenta la historia de un hombre nihilista y cínico que aunque se dedica a la magia Stanley Crawford (Colin Firth), se encarga de desenmascarar a aquellos que se hacen pasar por médiums, así conoce a Sophie Baker (Emma Stone) una chica menor que también se dedica a ser médium y le enseñará más de lo que cree sobre el amor.

7: Zombieland (Tierra de Zombis)

Una comedia estadounidense de zombis escrita por Paul Wernick y Rhett Reese, y dirigida por Ruben Fleisher. La historia tiene lugar en un mundo post apocalíptico que se formó gracias a una variación humana de las vacas locas. Columbus (Jesse Eisenberg) es un chico que comienza a cazar zombies al lado de Wichita (Stone) y Tallahassee (Woody Harrelson). La única familia que necesita Columbus es a Wichita, quien le enseña del amor.

8: Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) ( Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia)

Riggan Thomson (Michael Keaton) es un decadente actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birdman hasta que se decide a entrar a una obra de teatro en la que conocerá a Mike (Edward Norton). Sam (Emma Stone) es la hija de Riggan, una adicta en recuperación que trabaja como su asistente y quien se relaciona con Mike. Stone fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

9: The Help (Historias cruzadas)

Eugenia "Skeeter" Phelan (Emma Stone) es una joven de 23 años que ha regresado a su casa en Jackson, Misisipi, al sur de Estados Unidos y se encuentra con muestras de discriminación racial para las sirvientas de las casas ricas, pero para publicar el libro necesitará el apoyo de los que están a su lado, incluso el de su novio Stuart Whitworth (Chris Lowell) quien no está de acuerdo con el sueño de Skeeter.

10: La La Land (La ciudad de las estrellas)

La cinta fue escrita y dirigida por Damien Chazelle y se espera que sea un éxito, pues cuenta la historia de amor entre Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se enamora de una aspirante a actriz Mia (Emma Stone) en Los Angeles, California. La película llega a los cines en diciembre de este año.

Con información de: DE10 y 24 Horas