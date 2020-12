¡Sufrió violencia domestica! Sofía Castro revela momentos espantosos de su relación

La actriz Sofia Castro reveló los malos momentos que vivió luego de que fuera víctima de violencia por parte de uno de sus ex novios.

La hija de Angélica Rivera habló sobre el tema porque formó parte de la conferencia “TeDx Women”, que fue transmitido este sábado a través de Facebook.

Castro reveló algunos detalles sobre su carrera y además le confesó que había padecido abusos de parte de uno de sus ex novios, aunque no dio a conocer quien fue.

“Pensé mucho en contar esta historia porque sufrí muchísimo, viví muchas cosas muy feas, pero al final mi familia, mis hermanas, mis amigas, la maravillosa mamá que tengo, el gran papá que tengo, y sobre todo Pablo que llegó a mi vida para cambiarme el chip de lo que era tener una relación, ellos me dieron esa fuerza para no tener miedo de contar lo vivido y espero que esto les sirva a muchas mujeres", expresó la actriz.

La joven, quien es hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, señaló que decidió compartir su historia porque su objetivo es hacer que las mujeres vuelvan a amarse y valorarse.

“Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta y no poderte amarte a ti mismo. Hoy soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí”, añadió.