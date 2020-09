Prueba la app que te dirá cuántos años te quedan de vida:  MyLongevity

Muchos curiosos se la viven preguntándose cuántos años vivirán; sin embargo, las nuevas tecnologías han permitido conocer con exactitud cuándo podría ser el día de tu muerte. Macabro, ¿no?

Esto se ha logrado saber gracias a la aplicación MyLongevity, la cual permite calcular cuál es la esperanza de vida al utilizar los datos de salud del usuario.

Dicha app fue creada por expertos de la Universidad de East Anglia de Norwich en Inglaterra y fue lanzada con la intención de que quien la descargue pueda calcular cuántos años le quedan de vida.

Para conocer el resultado, MyLongevity se basa en el estilo de vida de las personas, además el usuario debe contestar una encuesta en donde la mayoría de las preguntas están relacionadas a temas de la salud.

Al momento de ingresar a la app se harán algunas preguntas básicas como edad, sexo, etnia, estatura, peso y país en donde vives. Cada detalle cuenta para poder responder más certeramente el tiempo de vida que queda

Posteriormente deberás responder si tienes diabetes, hipertensión, presión alta, si fumas e incluso si tienes el colesterol alto o alguna enfermedad renal crónica. Estos datos permitirán hacer un cálculo de cuántos años de vida te quedan.

Sin embargo, además de arrojar cuántos años podrá vivir una persona, también pronostica si es probable que el usuario pueda sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años.

De acuerdo con lo que ha informado la aplicación, su calculador de años de vida se basa en una investigación hecha a la población de Inglaterra y Gales, misma que fue realizada por la Office for National Statistics de Reino Unido y elaborada durante los años 2009 y 2011.

Researchers from @uea_computing have developed a new #Mylongevity app that forecasts life expectancy, tells you how many years you have left & works out your risk of heart attack or stroke in the next 10 years #ThinkingWithoutBorders #BigData pic.twitter.com/hbR83hegyq