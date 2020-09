Puebla tiene su primer caso de reinfección de COVID: se trata de una doctora del sector salud

En esta reinfección no se presentaron síntomas más graves o indicios de una mutación del virus SARS-COV2, aunque a nivel mundial se han dado a conocer casos donde la enfermedad es más grave en la segunda vez

La Secretaría de Salud informó que en Puebla ya se presentó el primer caso de reinfección de coronavirus. Se trata de una trabajadora de la red de la dependencia, la cual recayó a un mes de que se curó, aunque el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, detalló que, en este caso, los síntomas no se agravaron o tuvieron mayor complicación la segunda vez.

En entrevista, el titular de la SSA detalló que en días recientes documentaron el caso de una doctora que trabaja para los servicios de Salud del estado, pues a un mes de curarse de esta enfermedad, volvió a reincidir, siendo este caso uno de los primeros que se presentan a nivel estatal e inclusive nacional.

En este sentido, refirió que en esta reinfección no se presentaron síntomas más graves o indicios de una mutación del virus SARS-COV2, aunque a nivel mundial se han dado a conocer casos donde la enfermedad es más grave en la segunda vez.

"Están documentados los casos, nosotros aquí sólo tenemos una doctora que es trabajadora de nosotros que tuvo reinfección, de ahí en fuera, no hemos visto más casos, no fue más fuerte, ella salió negativo y dio positivo a un segundo cuadro", dijo.

En tanto, refirió que han estado utilizando el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de San Francisco Totimehuacán, y San Felipe Hueyotlipan, además de que solamente un cinco por ciento de los recuperados quedan con secuelas.

Basificarán empleados con sueldos mínimos

El funcionario estatal comentó que no hay fecha para que se dé resolución al tema de las basificaciones de trabajadores de la red hospitalaria que exigieron el tema de sus prestaciones, sin embargo, acotó que el único avance que tiene es que comenzarán por los trabajadores que tengan salarios menores.

Martínez García refirió que todo este proceso lo lleva el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no obstante, el único avance que se tiene es que comenzarán el proceso con los trabajadores con sueldos "bajitos"; por otra parte, acotó que a nivel estatal revisarán las demandas de los sindicalizados del Hospital del Niño Poblano, principalmente en los sueldos.

Laboratorio procesa casi 500 muestras diarias

Además, puntualizó que, al día, el Laboratorio Estatal procesa entre 400 y 500 muestras en promedio, sin embargo, destacó que la positividad ha disminuido, en parte porque ya no asisten tantas personas a solicitar la prueba, situación que también refleja la tendencia a la baja en la incidencia del COVID; a esto, agregó que los laboratorios privados avalados por el INDRE reportan diario los resultados de cerca de 60 muestras.

Asimismo, descartó que se vayan a utilizar pruebas chinas, debido a que en un ejercicio de muestreo de 100 pruebas, al menos 70 dieron falso negativo, situación que consideró podría derivar en resultados erróneos si se aplican en la ciudadanía.

Abasto de medicamentos está al 87 por ciento

Finalmente, el titular de la SSA comentó que a la fecha tienen un abasto de insumos con cause al 87 por ciento, mientras que lo de no cause, que son los que se adquieren para diferentes patologías, están al 86 por ciento de abasto.

Aunado a esto, refirió que el Gobierno del Estado ha estado consiguiendo de manera permanente los medicamentos para pacientes de cáncer, misma problemática en abastos a nivel mundial, sin embargo, garantizó que nadie se quedará sin sus tratamientos.