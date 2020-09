Gobierno investiga robo de identidad en SEDIF para crear una constructora

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que ya iniciaron investigaciones en el Sistema Estatal DIF por el posible robo de identidad de sus beneficiarios, luego de que CAMBIO evidenciara que la gestión de Antonio Gali utilizó una empresa ‘fantasma’ para diversas obras para entregarles nueve contratos en 2018, misma que estaba a nombre de un joven discapacitado de Cholula de nombre Guillermo Cuenca.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que ya se ha comenzado una revisión dentro de dicho órgano en el periodo de las gestiones morenovallistas para detectar si hubo más casos en los que el DIF haya utilizado los datos y documentos de sus beneficiarios para la creación de empresas ‘fantasma’.

En este sentido, acotó que primero corroborarán este tema y de encontrar fundamentos, el mandatario aseguró que se llevarán a cabo las sanciones contra quienes resulten responsables dentro del órgano estatal, esto en los gobiernos panistas.

“Ya lo estamos investigando, se está haciendo la revisión porque todas las preguntas que me hacen me dan información y nuestras obligación es corroborar y si hay fundamentos lo sancionamos, que no tengan duda de que vamos a proceder contra quien resulte responsable, ya se está investigando y pronto daremos a conocer la información”, dijo

De acuerdo a una consulta de CAMBIO a la Plataforma de Transparencia, se detectó que el gobierno de ‘Tony’ Gali entregó nueve contratos mediante adjudicación directa a la empresa Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca SA de CV en 2018 para trabajadores de mantenimiento, especialmente a inmuebles del Instituto de Estudios Digitales del Estado de Puebla (IEDEP), instituto que el año pasado se dio a conocer que expidió títulos ‘patito’ a morenovallistas.

El resto de los contratos por un cantidad total de 1.4 millones de pesos fueron entregados por los ayuntamientos de Huehuetlán, San Gregorio Atzompa y el Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Puebla a la empresa cuyo representante legal en ese entonces era el joven de Cholula, Guillermo Cuenca, mismo que no tenía conocimiento de que utilizaron sus documentos para crear esta empresa hace dos años.

Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre, CAMBIO publicó que de acuerdo a un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se reveló que los datos del joven de Cholula habían sido utilizados para crear una empresa, la cual se utilizó por la alcaldía de Cuernavaca, presidida por Cuauhtémoc Blanco en 2018, para desviar 13 millones de pesos.