Ya es oficial: regreso a clases en escuelas esperará hasta el 2021 (VIDEO)

El regreso presencial a clases en Puebla se aplazaría hasta el siguiente semestre, es decir, hasta 2021, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que aún con semáforo verde para el mes de noviembre los niños no volverán a las aulas para poder proteger su integridad y salud hasta que haya vacuna contra el COVID.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que el regreso a clases es un asunto reservado para los gobiernos estatales y el federal, pues se buscará ante todo la protección de los estudiantes de todos los niveles de Puebla, mientras que será hasta que haya una vacuna que se retomarán labores físicas.

Acotó que no podría darse un regreso a clases en noviembre, aún si el semáforo federal y estatal pasan a color verde, esto debido a que la reapertura de las aulas presenciales provocaría una concentración masiva de personas, así como un aumento de movilidad, por lo que refirió que hasta que haya condiciones se reabrirán las escuelas.

Indicó que sería hasta el 2021 que se podría dar la reapertura de escuelas y el regreso a clases presencial, o en su caso hasta que se tenga la vacuna contra el coronavirus, lo que implicaría que el riesgo se habría controlado por el tema de la pandemia.

“El regreso a clases es un asunto reservado para los gobiernos, yo veo que un regreso a clases aún en verde, en color verde del semáforo es riesgoso, es control total o ausencia, mientras no haya vacuna, no me atrevería a dar mi opinión sobre regreso a clases; en noviembre seguro no, me atrevería a pensar que es para el siguiente semestre”, dijo.

Refirió que se han reportado escuelas privadas que no han dado ningún apoyo por la pandemia y aun cuando las clases son en línea siguen cobrando lo mismo de colegiaturas; ante esto, recordó que por eso se criticó tanto la Ley de Educación, por el tema de los privilegios en los cobros de las particulares.

Diversos reportes de poblanos han referido que hay escuelas privadas que no han atendido el decreto del Poder Ejecutivo sobre dar una condonación de un porcentaje de sus colegiaturas o en su caso facilidades de pago por la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.

“No hubo respuesta, es negocio, es negocio, a distancia siguen cobrando la misma colegiatura, entonces son circunstancias que muestran las realidades, por eso tanto enojo por una Ley de Educación a la que le dieron tantos calificativos”, expresó.

Finalmente, el mandatario comentó que cuando estén listos los uniformes se comenzarán a repartir entre los estudiantes, además de que se hará el anunció correspondiente de cuánto costaron, las empresas que los fabricaron y todo el esquema correspondiente.