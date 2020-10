Reconoce SSA 121 enfermos de COVID por asociación epidemiológica, la nueva medición de Gatell

La Secretaría de Salud del estado de Puebla detectó 121 enfermos de COVID mediante la técnica de asociación epidemiológica, la nueva medición que aplicó el subsecretario de salud a nivel federal, Hugo López Gatell.

José Antonio Martínez García, secretario de Salud de Puebla, informó que se ha trabajado con la federación en el análisis de casos de asociación epidemiológica, es decir, que se contabilizan casos de pacientes que tienen enfermedades respiratorias así como contactos sin que tengan una prueba de laboratorio.

Refirió que esto se lleva a cabo mediante la búsqueda intencionada de casos con base en sus contactos o posibles contagios de coronavirus, para poder acercarse a un mejor estimado de los casos y defunciones que se han registrado en Puebla.

“Ya hemos venido trabajando, ya se subieron 121 casos del estado por asociación epidemiológica, seguimos haciendo lo propio por una forma de búsqueda intencionada, ahí tomamos la decisión sobre si existió una asociación epidemiológica”, dijo

En este sentido, comentó que existe una situación llamada canal endémico y en éste se checa con datos de años anteriores situaciones médicas de los pacientes; posteriormente, se realiza la asociación epidemiológica, de la cual ya han subido 121 casos de pacientes con neumonías o enfermedades respiratorias como si fueran de COVID.

“Vamos a estar en eso, porque existe una situación que se llama canal endémico y hay que checarlos con los años anteriores, por eso nos vamos a lo que le llamamos asociación epidemiológica y esto nos da un margen para tener mayor certeza si fue por COVID o no”, expresó.

Previamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que se han dado casos de fallecidos en los que no se les pudo hacer pruebas para confirmar si tenía COVID o que no llegaron a ser tratados en algunos hospitales por esta enfermedad, aunque no precisó cuántos casos de este tipo son en Puebla.

Cabe recordar que el pasado lunes el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que se comenzaría a adoptar un modelo en donde personas con enfermedades respiratorias o con un contacto con algún paciente seria tomado como positivo de COVID, lo cual provocó que se aumentaran casi 28 mil casos nuevos y más de cinco mil muertos en tan sólo 24 horas.

Previamente CAMBIO publicó que de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Estatal habría hasta 6 mil casos de defunciones por COVID-19 en Puebla, pues había más de mil muertos en análisis de un Consejo estatal para determinar si la causa de su muerte por Coronavirus, situación por la cual aceptaron que hay más de 4 mil decesos.