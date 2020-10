Morenovallismo dejó deuda de 140 millones con ex concesionarios de Línea 1 del RUTA (VIDEO)

Transportistas que fueron desplazados con la entrada de la Línea 1 del RUTA, encabezados por Juan Cervantes Hernández, denunciaron que el morenovallismo les adeuda cerca de 140 millones de pesos por la entrega de sus concesiones, además de que solicitaron les devuelvan sus derroteros para volver a trabajar ya que el transporte articulado es un fraude y está en quiebra.

En conferencia de prensa, el representante del grupo transportista refirió que desde 2014 que se les retiró el control del RUTA, son 124 concesionarios los que resultaron afectados ya que quitaron cerca de 171 derroteros de al menos cinco rutas fijas para la entrada de las 125 alimentadoras y los vehículos articulados del metrobús Chachapa-Tlaxcalancingo.

Cervantes Hernández precisó que fue el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas quien les prometió un pago mensual de entre 6 y 10 mil pesos durante 30 años de acuerdo, sin embargo, esta cantidad sólo se las otorgaron los primeros tres meses y hasta la fecha les han adeudado una cantidad que asciende a 140 millones de pesos.

Por otra parte, acusó directamente a Mariana Navarrete Little, ex directora de Carretera de Cuotas de Puebla; al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y al dueño de Articulados de Puebla (SAPI), Miguel Ángel Aceves Mendoza, por haber construido el fraude de RUTA, mismos que entregaron posteriormente la concesión de Línea 1 del RUTA a Jesús Padilla Zenteno, empresario que trajo el ex mandatario panista.

Asimismo, acusaron directamente al entonces secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fayad; al ex secretario de Transporte, Bernardo Huerta Couttolenc; otros funcionarios de menor rango dentro del morenovallismo y transportistas de SAPI, entre los cuales están los dueños de la Ruta Azteca y la Ruta 52.

Han llevado 23 juicios, ganaron 11

El representante de los transportistas afectados detalló que desde 2014 a la fecha han llevado a cabo 23 juicios legales para reclamar el tema de los pagos y las concesiones, de los que han ganado cerca de 11 a la fecha, sin embargo, acusó que durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido en 2019 hubo “mano negra” en un juicio, por lo que el fallo final salió negativo para ellos.

“Son aproximadamente 140 millones de la deuda que nos deben a cada uno de nosotros para que se repartan entre los socios que somos, pero eso no es todo, pedimos que tenemos la concesión por 30 años y nos tienen que estar pagando 10 mil pesos por cada acción; ahora, si el gobierno dice que no es viable, que nos devuelvan nuestra concesión”, dijo.

Pidieron la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta ya que refirieron tiene la convicción de acabar con la huella de la corrupción del morenovallismo. Aunado a esto, mencionaron que ya han enviado un oficio a la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se le pueda dar una solución a sus peticiones.

171 rutas fueron sacadas del camino con Línea 1 del RUTA

Respecto al fraude de la Línea 1 del RUTA, consideraron que sí es un servicio en quiebra por el tema de los subsidios y los excesivos sobrecostos que denunció el director del OPD Carretera de Cuotas, Rodolfo Chávez Escudero, exigen el regreso de sus concesiones para volver a trabajar bajo las rutas 32, 32-A, Lusar, 36, Ocoyucan y Tlaxcalancingo, mismas que retiraron para la entrada de alimentadora y troncales.

El representante de los concesionarios detalló que son 171 acciones las que entregaron de diferentes rutas, sin embargo, se separaron de la empresa SAPI, por lo que sólo quedaron 124 transportistas, de los que corresponden 20 concesiones a la Ruta 32, 20 a la 32-A; 45 son de LUSAC; 18 de la R-36; 12 de la Tlaxcalancingo, y nueve de la Ocoyucan.

Refirió que el grupo de 124 derroteros que representa se separó de SAPI después de que en junio de 2014 el gobierno de Rafael Moreno Valle les quitó la operación de RUTA y se la entregó a CCP, misma que buscó a la empresa Tapta Transporte y Metropolitanos de Puebla, empresas que Barbosa Huerta acusó de fraude por los subsidios excesivos.