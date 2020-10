Alcaldes de Puebla denuncian ante la Fiscalía a sus antecesores por fraude y malversación de recursos

Presidentes municipales del estado ya han presentado denuncias penales contra sus antecesores por diversas irregularidades como fraude y malversación de recursos, ante la Fiscalía General del Estado, así lo detalló el Gobernador Miguel Barbosa Huerta, esto aparte los procesos que la ASE presentó contra 21 ex ediles que CAMBIO reveló este día.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que desde el gobierno estatal no se presentarán procedimientos penales debido a que deben ser los propios alcaldes quien denuncien a sus antecesores, algunos acotó, ya han presentados procedimientos similares.

Una de ellas Karina Pérez Pococa de San Andrés Cholula contra Leoncio Paisano, Melitón Lozano y Benjamin Hernández contra Manuel Madero González de Izucar, Carlos Pereda Grau contra Toño Vázquez de Teziutlán y Gustavo Vargas Cabrera contra Gabriel Alvarado Lorenzo de Huauchinango.

Esto luego de que CAMBIO revelara la lista de los 21 ediles entre los que figuran Ernestina Fernandez de Tehuacán, José Juan Espinosa de Cholula, Juan Navarro González de Serdán, Rafael Ávila Valencia de Venustiano Carranza, Juan Enrique Rivera Reyes de Chignahuapan entre otros.

“El gobierno del estado no presentará denuncias contra los ex alcaldes, quienes ya presentaron son los alcaldes actuales, hay un cumulo de denuncias presentadas contra ellos, no es el gobierno del estado quien presenta, cuando hay una denuncia quien la presenta son los representantes legales de cada ayuntamiento”, dijo.