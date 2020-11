Regreso a clases presenciales en Puebla hasta que haya vacuna contra COVID

El regreso a clases presenciales en el sistema educativo de Puebla podrían dar hasta que haya una vacuna del Coronavirus efectiva, aún si el semáforo estatal se encuentra en color verde, así lo destacó el titular del ejecutivo Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de presna el gobernador de Puebla comentó que no ve posible que haya un regreso de alumnos bajo las condiciones actuales, así sea bajón un aforo del 3p por ciento, ya que eso aparte se arriesgar a menores podría provocar una cierta inequidad en los alumnos.

En este sentido refirió que el ejecutivo recibe los protocolos de la Federación, posteriormente se analiza si se lleva a cabo o no como las otras medidas que se han tomado durante la pandemia del Coronavirus, es por ello que refrendó no ve posible el regreso en el mes de diciembre e inclusive a principios de enero, fechas que siguen bajo evaluación.

"No veo posible que un porcentaje de niños vayan a clases presenciales y otros no, se estaría partiendo la equidad en la impartición de la Educación (...) yo no veo el regreso de aqui a diciembre a ver qué pasa en enero, no va a haber regreso sino estamos en verde, esa es la consideración de hoy, y luego podemos pasar a no hay regreso sin vacunas", dijo.

El mandatario refirió que la apertura de espacios que generan aglomeraciones seguros siendo de manera ordenada, tal y como lo han venido haciendo desde la reapertura económica por el cual incluso ha recibido el reconocimiento por parte del Gobierno Federal, actualmente poniendo a Puebla con un ejemplo de llevar una reactivación.