AMLO asegura que México está por terminar la contingencia y que todo volverá a la normalidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la pandemia por el coronavirus está a punto de terminar, esto como parte de su mensaje en Tlaxcalantongo ubicado en el municipio de Xicotepec de Juárez, en donde también señaló que pronto México regresará a la normalidad.

Fue hoy que en la rendición de cuentas del programa Bienestar celebrado en dicho municipio de Puebla, López Obrador mencionó que la contingencia está en sus últimos días por lo que prometió que además de mantener contacto con los pobladores de Tlaxcalantongo, seguirá realizando giras por todo el país.

"Por la pandemia no podemos abrazarnos, pero esto ya va a pasa, y va regresar la normalidad”, dijo López Obrador.

De igual forma les mencionó que no será la última vez que visitará el municipio de Xicotepec de Juárez, por lo que se comprometió a que desde su gobierno continuarán siendo apoyados por este tipo de programas de Bienestar.

"Quédense con una idea, tengo principios e ideales no soy ambicioso ni vulgar, no luché por un cargo, sino por una transformación, nunca traicionaré al pueblo no les voy a fallar", finalizó AMLO.