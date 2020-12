Claudia vuelve a politizar el campamento proabortista del Congreso; Biestro la ignora

Claudia Rivera Vivanco volvió a politizar el tema de la legalización del aborto y ahora hasta pidió que el diputado Gabriel Biestro Medinilla le ofrezca disculpas al grupo de feministas que se encuentra en el plantón dentro del Congreso del Estado, pues la alcaldesa aseguró no estar detrás del movimiento proabortista.

A pesar de que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, tendrá este día una mesa de trabajo virtual con la finalidad de escuchar y atender a los colectivos feministas, la presidenta Claudia Rivera reavivó el pleito contra el diputado local de Puebla.

Y es que de nueva cuenta la alcaldesa criticó a los diputados del Congreso del Estado, asegurando que los colectivos no han sido escuchados, además de que dio un discurso donde señaló que las feministas están siendo reprimidas por elementos de seguridad estatal cuando la diputada Nora Merino Escamilla señaló que únicamente las patrullas fueron para salvaguardar la integridad de las proabortistas en el plantón.

El motivo de las críticas de la presidenta municipal fue porque Biestro Medinilla exhibió que la alcaldesa está buscando sacar raja política del movimiento feminista, pues consideró que sólo busca reivindicarse cuando no atendió las manifestaciones contra su Ayuntamiento por cien días ni el plantón de las ‘naranjitas’ por ser despedidas injustificadamente, ante ello, Rivera Vivanco minimizó estas manifestaciones al decir que no era lo mismo que la legalización del aborto.

"No se confundan, son situaciones distintas, las compañeras pidieron una mesa de diálogo, les hago una invitación a los diputados que han caído en esos pensamientos que no es lo mismo comparar este movimiento feminista con otras cosas, es lamentable, las compañeras han sido reprimidas y no han sido escuchadas por los diputados", reprochó.