Claudia y Esparza están detrás de las proabortistas del Congreso, acusa Barbosa

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza están detrás del movimiento radical de feministas que mantienen tomado el Congreso del Estado, así lo refirió el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien acotó no será parte de ese "show".

El mandatario en conferencia comentó que actualmente no hay condiciones para acudir al Congreso del Estado a dirigir un mensaje por su informe de labores como lo marca la Constitución, pues este se encuentra actualmente cerrado por un movimiento que calificó como radical.

En este sentido preciso que esta manifestación y protestas están auspiciada por el Ayuntamiento de Puebla regido por Claudia Rivera Vivanco y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz principales detractores de la gestión barbosista.

"No hay condiciones para ir al Congreso en este momento no, ahí está un movimiento radical auspiciado por el ayuntamiento y el rector de la BUAP, y yo no voy a ser parte de ese show", dijo.