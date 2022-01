Alcanza el karma a Facundo Rosas ocho años después: a la cárcel por tráfico de armas (FOTOS Y VIDEO)

Facundo Rosas Rosas, el ex secretario de seguridad en el gobierno de Rafael Moreno Valle, fue detenido por elementos de la FGR en la Ciudad de México, cumpliendo una orden de aprehensión en su contra por estar involucrado en la operación Rápido y Furioso.

Facundo Rosas Rosas, ex secretario de seguridad en el gobierno de Rafael Moreno Valle, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, cumpliendo una orden de aprehensión en contra del ex funcionario por estar involucrado en la operación Rápido y Furioso junto con otros personajes como su jefe Genaro García Luna, ex secretario Seguridad de Felipe Calderón, y El Chapo Guzmán.



Facundo Rosas se tira al piso al ser detenido, pues empezó a gritar "¡soy un preso político!"



Su detención se dio cuando accidentalmente atropelló y por las múltiples contusiones le provocó la muerte a una mujer, por lo que fue aprehendido por policías de las Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 8:00 horas de este jueves, en el cruce del Eje 10 Sur e Insurgentes. De manera accidental y al dar vuelta en la vialidad a bordo de su camioneta Toyota con placas de Puebla, arrolló a una mujer de la tercera edad. Al estar presente un oficial en el cruce, mismo que vio cómo ocurrieron los hechos, no le quedó de otra más que entregarse a las autoridades capitalinas.



EL ACCIDENTE q LLEVÓ a FACUNDO ROSAS a PRISIÓN

Es el momento en q una mujer cruza la calle y el ex comisionado d Policía Federal la impacta con su camioneta.

Ahí los uniformados trasladaron a Facundo Rosas en calidad de detenido a la agencia del Ministerio Público de la zona de Álvaro Obregón 3 por el delito de homicidio culposo; sin embargo, en cuestión de horas la Fiscalía General de la República (FGR) se comunicó con la Policía Municipal de la CDMX para notificarles que el ex funcionario contaba con una orden de aprehensión pendiente por estar involucrado en el operativo Rápido y Furioso.

Posteriormente, la FGR en compañía de elementos de la Secretaría de Marina dio cumplimiento a dicha orden de aprehensión girada en contra de Rosas Rosas y fue custodiado por los uniformados de la federación. Se lo llevaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).







La operación Rápido y Furioso fue aquella en la que el Gobierno federal permitió a los delincuentes comprar 2 mil 500 armas de fuego que, posteriormente se transportaron a nuestro país y fueron entregadas a los grupos criminales. Por esta razón la Fiscalía General de la República giró siete órdenes de aprehensión: una de ellas en contra del ex comisario general de lo que era la Policía Federal, Facundo Rosas.

Finalmente trascendió que el ex funcionario del morenovallismo fue trasladado al penal de Agua Prieta ubicado en Sonora, aunque esta información fue dada a conocer de manera extraoficial.







El historial negro de Facundo Rosas desde el caso Martí, Chalchihuapan hasta sus nexos con el huachicol

Su primer escándalo ocurrió en el 2008 luego de que se localizó el cuerpo sin vida del hijo del empresario Alejandro Martí, Fernando Martí de 14 años, quien fue secuestrado dos meses antes durante un retén policíaco junto con su chofer y un escolta que lo llevaba a la escuela. Por este hecho fue acusada la agente federal Lorena González Hernández alias “La Lore”.

La polémica se generó luego de que tras ser capturada y acusada por ser la autora intelectual de este falso retén, Facundo Rosas quien era subsecretario de la Policía federal, dijo que Lorena González no era una agente activa de esa corporación; esta declaración se cayó al día siguiente cuando su jefe, el secretario Genaro García Luna, aceptó que la mujer tenía una plaza vigente.

Rosas Rosas también fue relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el año 2011 pues cuando se encontraba como policía federal participó en el desalojo de los estudiantes, quienes hasta la fecha permanecen desaparecidos.

Bajo sus órdenes, policías estatales mataron al niño José Luis Tehuatlie

Durante el “morenovallismo”, Facundo Rosas Rosas fue vinculado con diversos hechos polémicos, entre ellos el tema de la Ley Bala ocurrido en Chalchihuapan, pues el pasado 9 de julio del 2014, aconteció un enfrentamiento entre la Policía Estatal y pobladores de esta comunidad en la autopista federal México-Puebla, ahí los uniformados dispararon balas de goma y una de ellas le impactó en la cabeza a José Luis Tehuatle Tamayo, quien después de 10 días internado, falleció; el saldo de este hecho fue de 9 pobladores heridos y 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Facundo Rosas lesionados. Por el caso de Chalchihuapan, el ex funcionario fue denunciado junto con el ex fiscal Víctor Carrancá.

Su relación con el huachicol

El escándalo al que fue vinculado el ex secretario de dicha dependencia, fue porque el ex director de la Policía estatal Marco Antonio Estrada Gómez y el ex director del Grupo operaciones especiales, Tomás Mendoza Morales, fueron detenidos mientras escoltaban a una banda de huachicoleros y hasta los sorprendieron robando 100 mil litros de combustible transportado en 31 vehículos.

Posteriormente los ex mandos policiacos al rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal, culparon y señalaron a Facundo Rosas como el principal operador de protección de esta red de huachicoleros en la que recibía “moches” para proteger al “Gasper”.

A raíz de este hecho se descubrió que Facundo Rosas Rosas estuvo protegiendo y hasta negoció con huachicoleros, incluso durante los años en los que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el morenovallismo, se registró un repunte en el robo de combustible, pues las tomas clandestinas durante el 2013 al 2014 pasaron de 211 a 309; para el 2015 las cifras reportadas al final del año fueron de 815, aunque en ese año sólo estuvo en el cargo hasta julio.

Finalmente Facundo Rosas Rosas resistió solo dos semanas a la detención de sus ex elementos de la policía estatal, pues luego de que el gobernador Rafael Moreno Valle regresó de sus vacaciones, dejó de aparecer en público y terminó con una polémica estancia de poco más de dos años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2015.

Pese a ello, fue a principios del 2021 que el ex secretario de Seguridad Pública de Puebla, comenzó en redes sociales a intentar limpiar su imagen como protector de huachicoleros, pues dijo que durante el 2013 y 2015, logró una reducción de la incidencia delictiva, además de que todavía se jactó de tener los mejores resultados de los últimos 24 años durante su paso por la dependencia de seguridad.