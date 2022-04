Más de cien mujeres poblanas exigieron justicia por la muerte de Debanhi en Nuevo León (FOTOS Y VIDEOS)

La tarde de este lunes se llevó a cabo una manifestación pacífica organizada por un colectivo feminista, realizada por primera vez en las afueras del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5), ubicado en el Periférico a la altura de Cuautlancingo, en dicho lugar más de cien mujeres gritaron y exigieron justicia por Debanhi Susana Escobar y también por todas las poblanas que han sido víctimas de feminicidio o que aún siguen sin ser localizadas.

Sin importar que el C5 estuviera blindado por cientos de elementos de la Policía Estatal de Puebla, alrededor de cien mujeres entre ellas niñas, jóvenes y madres de familia, se dieron cita este lunes en punto de las 17:00 horas para unirse al dolor que enfrenta la familia de Debanhi Escobar oriunda de Nuevo León, quien después de estar desaparecida fue hallada sin vida al interior de una cisterna; y para alzar la voz por todas las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso, abuso, violación o que lamentablemente han sido víctimas de feminicidio.



#AlMomento | Elementos de @SSPGobPue resguardan en fuerte operativo las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública #C5 ante la manifestación convocada por Colectivos Feministas en protesta por el probable #Feminicidio de #Debanhi y mujeres asesinadas en el país

Ahí, indudablemente a las mujeres hartas de la ola delincuencial y violenta que actualmente se vive en Puebla no les importó y mucho menos se sintieron intimidadas por las y los uniformados que custodiaban el Complejo de Seguridad, sino que varias jóvenes aprovecharon la gran movilización policíaca que se desplegó para reprocharles que viven con miedo a ser las siguientes, otras les gritaron “pónganse a trabajar” y varias les dijeron la consigna “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.



#Entérate ? | Guardando un minuto de silencio por las mujeres asesinadas y al grito de "el qué no brinque es poli" Colectivos Feministas se manifiestan frente a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública #C5 #Puebla

Muchas jóvenes acudieron con pancartas y cantaron la canción “Vivir sin miedo”, que se ha convertido en el himno de grupos colectivos feministas para exhibir lo que día con día una mujer tiene que enfrentar; esto provocó varias emociones y sentimientos encontrados, muchas poblanas comenzaron a derramar lágrimas de tristeza pero también de coraje.

En las afueras del C5 las poblanas gritaron consignas recordando el caso de la joven hallada sin vida al interior de la cisterna en un motel como: “Debanhi no se cayó”, “a Debanhi la mataron” y “Debanhi, hermana, aquí está tu manada”; otras mujeres llevaron carteles exigiendo justicia por el caso de la joven de 18 años e incluso llevaron fotografías y dibujos mismos que colocaron en la reja del C5.



? | Con pintas, un tendedero de consignas y cruces con boletines de personas desaparecidas, finalizó la manifestación en memoria de #Debanhi Escobar frente al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública #C5

También, las feministas poblanas pegaron en la barda un sin fin de boletines de búsqueda de mujeres desaparecidas, ahí estaban los rostros de las ‘nenis’ de Jolalpan, de Betzabé Alvarado y Fabiola Narváez quienes llevan un año sin ser encontradas y hasta había carteles exigiendo justicia por el feminicidio de Rosa María en Cuetzalan y Liliana Lozada de Jesús.

La protesta pacífica finalizó cuando las poblanas colocaron un pequeño altar en memoria de Debanhi Escobar con veladoras y algunas flores, aunque realizaron pintas, estas fueron en la banqueta del C5 en donde escribieron “Estado feminicida, justicia, México país machista” y pegaron sus carteles llenos de consignas en la barda.