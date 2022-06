Hace un año ex pareja de Zavala advertía en VIDEO la violencia del priista: temo por mi vida y la de mis hijas

En 2021, Avianet Méndez, ex pareja de Javier López Zavala, levantó la voz en contra del ex priista por amenazas en su contra, pues lo evidenció a través de un video que era un hombre violento y amenazante.

?? ¡En 2021 denunciaron a López Zavala! En 2021, Evainet Méndez, ex esposa de #LópezZavala , denunció al ex priista de violento, pues refirió que “temo por mi vida, por mí y la de mis hijas” ? Twitter I ALunaSilva pic.twitter.com/BRxLXmT43E

De acuerdo al portal de noticias MTP, la denuncia fue realizada en 2021 por parte de Méndez, en el cual, narra el temor que tenía por la entonces pareja sentimental de López Zavala señaló que ya había acudido a la Fiscalía y solicitó el apoyo correspondiente, pero decidió grabarse porque considera que su vida y la de sus hijas está en riesgo.

“Ya fui a las autoridades, pero a veces, no hace caso, no procede. He ido golpeada pero no. He ido a la procuraduría (fiscalía) y a la de la mujer, y en ninguno de los dos procedió este caso. Soy abogada y estoy tratando de salvarme”, dijo la ex pareja del priista.