Familia de Santiago N clama su inocencia: Zavala lo engañó, le pidió prestada la camioneta

La familia de Santiago Bárcena, uno de los cuatro implicados en el feminicidio de Cecilia Monzón, sostuvo que es inocente y que las autoridades están cometiendo una injusticia en su contra, aseguran que fue engañado por su ex jefe Javier López Zavala para que le prestara su camioneta tipo Durango, con la que huyeron los dos sicarios que asesinaron a la activista.

Además de esta revelación, Alejandra Bárcena quien es hermana de Santiago, detalló en entrevista para MVS Noticias que, después de que Jair y Silvestre asesinaron a Cecilia Monzón aquel 21 de mayo, regresaron al domicilio ubicado en la colonia Universidades para ir por la camioneta y con ese mismo vehículo, fueron por López Zavala a un café para avisarle que el “trabajo estaba hecho”, aunque no precisó la zona de este negocio.

Alejandra expresó que López Zavala tardó mucho en devolverle la camioneta porque se había desvielado sin saber que con ese vehículo los dos sicarios días antes de este feminicidio, estuvieron siguiendo a Cecilia Monzón para ver las rutas que tomaba y hacia donde se dirigía, detalló que de todo lo que ocurrió respecto al préstamo de la unidad existen capturas, mensajes y hasta testigos

También señaló que a su hermano le llamaron a declarar en la Fiscalía de delitos de género en donde aunque le extrañó, llegó por su propio pie y sin ser obligado, pero fue justo cuando salió del recinto que agentes ministeriales lo detuvieron, le quitaron su celular y su familia no pudo encontrarlo durante día y medio.

"Mi hermano fue citado a declarar ese día, mi hermano dijo que iría a ver qué onda, entró a declarar voluntariamente, cuando sale es cuando le dicen que está aprehendido, me marcó y me dijo que seguro fue un error, y de ahí a día y medio no lo encontramos, hasta que lo pudimos localizar", finalizó.