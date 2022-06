“El Jaguar” acude voluntariamente a declarar ante la Fiscalía de Nuevo León por caso Debanhi

Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar” acudió, este miércoles, a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres para declarar voluntariamente en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

En entrevista, aclaró que no fue requerido por ninguna autoridad si no que asistió por su propia voluntad con el fin de limpiar su nombre.

“Yo vine aquí por voluntad propia, a mí no me están buscando. Estuve dando esta entrevista durante 14 horas, porque yo no fui requerido”, aclaró.