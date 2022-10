Asesinato de la diputada Gabriela Marín fue planeado: Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aseguró que el feminicidio de la diputada Gabriela Marín fue planeado, ya que gracias a las tareas de investigación se corroboró que la seguían desde hace 10 o 15 días.

En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Blanco explicó que la agresión fue directa y que las cámaras de video vigilancia del C5 corroboran que fue todo planeado.

El mandatario reiteró que este crimen no quedara impune y que está relacionado con los narcos políticos que existen en la entidad.

“Yo siempre he dicho que hay narco políticos y no me van a callar, estamos esperando ya esas detenciones, ojalá avancen estas investigaciones, ya se las dimos al gobierno federal”