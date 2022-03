Que siempre sí

Las propuestas formuladas en el Parlamento van desde la atención y cuidado al medio ambiente, para que no se agoten los recursos energéticos, hasta las opciones para lograr por fin la electrificación del país al cien por ciento

El gobierno de la 4T trabaja y lucha por una Reforma Eléctrica que de prosperar en la Cámara de Diputados, tendrá que ser sometida a algunos ajustes, no sólo en los puntos y las comas, sino en muchos de sus párrafos en los que se asentarán las propuestas formuladas por diversos grupos de la sociedad que acudieron a participar en el Parlamento Abierto en el que expusieron observaciones y consideraciones para que la nueva legislación prospere y aliente proyectos para la generación de energías alternas que acaben con el monopolio de la electricidad en manos de la CFE, el cual, como todo monopolio, hace daño a una economía.

Los que hablaron en el Parlamento no fueron improvisados, fueron personas relacionadas con el sector: industriales, ecologistas, técnicos y autoridades en la materia que están convencidos de la necesidad de contar con un nuevo orden regulatorio que permita fomentar la generación eléctrica con fuentes que no impacten al ambiente, que resulten menos caras, y que no agoten sistemas alternos.

Al final de cuentas es conveniente una nueva legislación, enriquecida con los puntos de vista de los directamente involucrados en el sector, y todo parece indicar que así será en una actitud de mesura y sensatez por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal que ya pulsaron la importancia y peso de la sociedad que exige ser escuchada y tomada en cuenta.

NUEVA ERA

La industria restaurantera y de alimentos condimentados aglutinada en la CANIRAC tiene un nuevo líder, se trata del empresario Carlos Azomoza, del sector de las hamburguesas, quien recibe la responsabilidad de defender los intereses de los dueños de más de 10 mil negocios por los que Olga Mendez Juárez dio la batalla los últimos 3 años.

‘Olguita’, como todos la refieren, hizo un excelente papel al liderar a su sector, uno de los tantos golpeados con la crisis por la pandemia que se paralizó más de año y medio y cobró la vida de docenas de negocios y cientos de empleos.

Liderar en la coyuntura de crisis que le tocó a ‘Olguita’ no fue tarea fácil. Las presiones fueron por parte de sus representados, quienes exigían la oportunidad de trabajar, y también de las autoridades federales, estatales y municipales comprometidas a respetar el marco sanitario diseñado internacionalmente para contrarrestar hasta lo humanamente posible los riesgos de la epidemia.

‘Olguita’ entrega buenas cuentas y hoy su sucesor tendrá que continuar por la misma línea de trabajo y enriquecer las expectativas de la industria que ya se desenvuelve en el marco de la recuperación.

LAS FIESTAS EN PUERTA

Y ahora, a organizarse para disfrutar de las fiestas de mayo tras 2 años de encierro y recuerdos en silencio así como de recogimiento familiar .

Llegamos a los 2 años de que el coronavirus nos declaró la guerra y se llevó a más de 5 millones 614 mil amigos y familiares en el mundo, de los cuales más de 322 mil fueron mexicanos.

En el ambiente hay luto y debe de fortalecerse la disposición para terminar de cercarlo ahora que nos sorprende con nuevas variantes que podremos enfrentar en mejores condiciones, ya vacunados casi todos.

Si usted se ha resistido a la vacuna, piénselo. No se exponga, sobre todo si tiene alguna comorbilidad.

Hasta la próxima.