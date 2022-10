¿Patán? Hombre abandona a joven en su primera cita por no tomar alcohol (VIDEO)

Las primeras citas se han hecho siempre con dos objetivos, conocer a la persona y decidir si salir nuevamente con ella o no, por lo que a un sujeto le fue suficiente no pedir una segunda salida.

Esto le pasó a un hombre francés quien se volvió viral al grabar su ‘fallida cita’, pero, ¿cuál fue la razón?

Renan Pacheco comentó que salió con una chica estadunidense llamada Kimberley, pero quedó decepcionado de ella cuando le reveló que no comía gluten ni tomaba alcohol, por lo que él decidió irse sin siquiera despedirse.

“Llego al restaurante, en primer lugar, se llama Kimberley, no es mi nombre favorito, pero está bien, es bonita, así que nos sentamos y tomamos el menú y ella me mira a los ojos y me dice que no come gluten”, relató.

“No comes gluten, pero ¿cómo no puedes comer gluten? El gluten es mi vida, Kimberley, el gluten es croissant, el gluten es baguette, ¿cómo no puedes comer gluten? Así que estoy empezando a estar confundido, no voy a mentir”, platicó.